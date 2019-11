Esplosione cascina | svolta nelle indagini | fermato il proprietario

Esplosione Alessandria - il proprietario della cascina Giovanni Valenti confessa. Indagata anche la moglie : «Erano pieni di debiti» : C'è un fermo per la morte dei tre vigili del fuoco nell'Esplosione di Quargnento. I carabinieri lo hanno eseguito nella notte nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di...

Una persona è stata fermata per l’Esplosione della cascina in provincia di Alessandria - in cui sono morti tre vigili del fuoco : Il Comando provinciale dei carabinieri di Alessandria ha diffuso un comunicato per annunciare il fermo di una persona sospettata di essere la responsabile dell’esplosione della cascina disabitata a Quargnento, in provincia di Alessandria, che nella notte fra lunedì e martedì

Esplosione cascina Alessandria - c'è un fermo per omicidio. Ascoltato il proprietario : C'è un fermo per la morte dei tre vigili del fuoco nell'Esplosione di Quargnento. I carabinieri lo hanno eseguito nella notte nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di...

Esplosione della cascina di Quargnento : Giovanni Vincenti fermato per omicidio : Nella notte la svolta nelle indagini per l’Esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria) che ha causato tra il 4 e

Esplosione di Quargnento - c’è un fermo : è il proprietario della cascina : Svolta nelle indagini nella notte: a essere fermato come indiziato di delitto è il proprietario della cascina esplosa nella notte tra il 4 e il 5 novembre in cui hanno perso la vita tre Vigili del Fuoco. Già interrogato in precedenza aveva ammesso la situazione economica non florida e aveva parlato di un premio assicurativo in essere sullo stabile.Continua a leggere

Esplosione cascina Alessandria - c'è un fermo : C'è un fermo nelle indagini dei Carabinieri per l'Esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria) che ha causato la morte di tre Vigili del fuoco la notte tra il 4 e 5 novembre e...

Esplosione cascina - svolta nelle indagini : un fermo nella notte : C’è un fermo per la morte dei tre vigili del fuoco nell'Esplosione della cascina di Quargnento, nell’Alessandrino (MAPPA). I carabinieri lo hanno eseguito nella notte nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie per l'Esplosione che la notte tra il 4 e il 5 novembre ha ucciso Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, ferito altri due pompieri e un carabiniere (CHI ERANO). Massimo ...

Esplosione cascina : c'è un fermo : 02.56 C'è un fermo nelle indagini dei Carabinieri per l'Esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria) che ha causato la morte di tre vigili del fuoco. Lo rende noto il Comando provinciale dell'Arma, che mantiene ancora il riserbo sull'identità della persona indiziata dei delitti di disastro doloso, omicidio e lesioni.

Esplosione alla cascina - i funerali dei tre vigili del fuoco : Tra le lacrime e la commozione, una grande folla ha assistito, ad Alessandria, ai funerali Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i vigili del fuoco morti nell'Esplosione di Quargnento. Le sirene dei vigili del fuoco e gli applausi hanno accolto il passaggio dei feretri all'ingresso della cattedrale di Alessandria, dove il vescovo, monsignor Guido Gallese, ha celebrato i funerali. Presente alla cerimonia anche il premier ...

Alessandria - il comandante ai funerali dei tre Vigili del fuoco morti nell’Esplosione della cascina : “C’è rabbia - capire chi ha fatto questo” : Le sirene dei Vigili del fuoco e l’applauso della gente in lacrime ha accompagnato l’arrivo delle salme dei Vigili del fuoco morti nell’esplosione di Quargnento nella cattedrale di Alessandria, dove il vescovo, monsignor Guido Gallese, ha celebrato i funerali. I feretri sono stati portati a spalla dai colleghi delle tre vittime dalla vicina piazza della Libertà tra due ali di folla. “Bisogna capire perché e chi ha fatto ...

Alessandria - Esplosione in una cascina : morti tre vigili del fuoco. Il pm : atto doloso - trovato un timer : La tragedia causata da una fuga di gas, ferito anche un carabiniere oltre ai pompieri. Ancora una bombola inesplosa: intervento gli artificieri

Alessandria - il carabiniere e i vigili del fuoco sopravvissuti all’Esplosione della cascina migliorano : I sopravvissuti all’esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria) in cui sono morti tre pompieri stanno migliorando. Il carabiniere, protagonista di un audio in cui chiedeva aiuto e dava indicazioni all’operatore, sarà operato venerdì nell’ospedale di Asti. Roberto Borlengo, 31 anni, è ferito al volto e a una gamba. “Sono stato svegliato verso le tre di notte dai carabinieri che sono venuti a suonare alla mia porta per ...

Cosa sappiamo dell’Esplosione della cascina in provincia di Alessandria : Si sta indagando per omicidio plurimo e crollo doloso, e i giornali scrivono che le ipotesi si concentrano sul proprietario dell'edificio e sul suo passato

Alessandria - Esplosione in una cascina : morti tre vigili del fuoco. Il pm : atto doloso - trovato un timer : La tragedia causata da una fuga di gas, ferito anche un carabiniere oltre ai pompieri. Ancora una bombola inesplosa: intervento gli artificieri