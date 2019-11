ESPLOSIONE ALESSANDRIA | UN UOMO FERMATO Proprietario cascina interrogato per 10 ore

ESPLOSIONE ALESSANDRIA - il proprietario della cascina Giovanni Vincenti confessa. Indagata anche la moglie : «Erano pieni di debiti» : Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina di Quargnento (Alessandria) è stato fermato nella notte e - dopo un serrato interrogatorio - ha confessato le sue responsabilità...

ESPLOSIONE ALESSANDRIA - confessa il proprietario della cascina : È Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina esplosa di Quargnento, nell'Alessandrino, la persona fermata dai carabinieri nel corso della notte per la morte dei vigili del fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo (CHI ERANO). Le accuse sono di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie. L'uomo ha confessato, negando però l'intenzione di volere uccidere. Dietro la tragedia c'è una tentata frode ...

ESPLOSIONE ALESSANDRIA - i funerali dei vigili del fuoco : Una folla commossa si è radunata ad Alessandria per dare l'ultimo saluto ad Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco morti nello scoppio della cascina di Quargnento (Alessandria) (CHI ERANO). Le autoscale dei pompieri sulle quali sono stati collocati i tre feretri hanno lasciato la camera ardente allestita al comando provinciale dei vigili del fuoco, dirette alla cattedrale dei Santi Pietro e Marco. ...

ESPLOSIONE ALESSANDRIA - omaggio con violino ai vigili del fuoco. VIDEO : "Un omaggio che veniva dal cuore". Il vigile del fuoco Paolo Sterzi ha pubblicato su Facebook un VIDEO-omaggio dedicato ai tre vigili del fuoco morti nell'Esplosione di una cascina a Quargnento, Matteo Gastaldo, Antonio Candido e Marco Triches (CHI ERANO). Un omaggio con il violino Il VIDEO è stato molto condiviso online; si vede l'uomo suonare al violino una musica commovente: "Sono stato ispirato da un altro collega che ha ...

ESPLOSIONE ALESSANDRIA - non c’è “movente significativo” : “Chi l’ha fatto voleva uccidere” : "Chi l'ha fatto, lo ha fatto per uccidere", ha detto il procuratore di Alessandria Enrico Cieri facendo il punto sulle indagini relative all'Esplosione di Quargnento che ha causato la morte di tre vigili del fuoco. “È chiaro che il gesto non si inquadra in ripicche di vicinato, ma è ben più grave", ha aggiunto il magistrato affermando che al momento un movente significativo non c’è.Continua a leggere