Eros dimentica Marica | innamorato di Carolina Stramare | l’indiscrezione

Fonte : dilei

(Di sabato 9 novembre 2019)ha lasciato il fidanzato perRamazzotti? Secondo le ultime indiscrezioni il cantante romano avrebbe già ritrovato l’amore dopo l’addio aPellegrinelli. La fortunata sarebbe proprio Miss Italia che è tornata single da qualche settimana. A svelarlo il settimanale Spy secondo cui a contribuire alla rottura fra la modella 27enne e lo storico fidanzato sarebbe stato proprio l’interesse per l’artista. Qualche giorno fa la nuova Miss Italia aveva svelato di essersi allontanata dal compagno. “Ci sentiamo tutti i giorni – aveva detto la-, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano. Ora devo un ...