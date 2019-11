Emergenza incendi | mai così tanti in Australia | oltre 80 roghi | mille chilometri di fuoco

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 9 novembre 2019) Non solo la California è colpita dagli, anche inè allarme rosso: secondo le autorità un numero senza precedenti diboschivi sta colpendo lo stato del New South Wales, nel sud est del Paese. Più di 80, alimentati da forti venti e da una temperatura di 35 gradi, stanno bruciando diverse aree, molte delle quali già colpite dalla siccità. Numerose sono le persone intrappolate nelle loro case e le autorità non sono in grado di raggiungerle a causa della forza del. Il sovraintendente del corpo rurale dei pompieri, Shane Fitzimmons, ha dichiarato, “Ci muoviamo in un territorio non tracciato; non abbiamo mai assistito aa livello d’contemporaneamente”. Ad un certo punto si sono verificati simultaneamente addirittura 17di tale livello. Un muro di fiamme lungo 1000 km Le autorità preposte hanno dichiarato che le ...

