È solo nella perdita che troviamo lo sguardo per cambiare la vita

Non solo rugged : Blackview A80 Pro porterà la quadrupla fotocamera nella fascia economica : Blackview, brand cinese specializzato in smartphone rugged, è al lavoro su Blackview A80 pro, uno smartphone economico con quadrupla fotocamera posteriore. L'articolo Non solo rugged: Blackview A80 Pro porterà la quadrupla fotocamera nella fascia economica proviene da TuttoAndroid.

La Biancofiore invita Renzi nella coalizione di destra : 'Nemmeno Ronaldo fa gol da solo' : Da quando Matteo Renzi ha scelto di uscire dal Partito Democratico si immaginava, da subito, che l'ex Presidente del Consiglio potesse diventare un ago della bilancia importante per l'attuale governo e forse anche per i prossimi scenari generali della politica italiana. In tanti si sono affannati a prevedere le sue mosse e diverse sono state le eventualità immaginate. Una possibilità ulteriore arriva da quelle che sono le dichiarazioni di ...

Sondaggi politici - centrodestra sfonda la soglia del 50% : nella maggioranza solo Italia Viva cresce : La Lega di Matteo Salvini si conferma ancora una volta il primo partito, distanziando tutte le altre forze politiche: tocca il 34,1% e arriva al suo massimo storico. In caduta libera le forze di maggioranza, con il Movimento Cinque Stelle che perde quasi due punti percentuali: nel governo, Italia Viva è l'unico a crescere. Questa la fotografia dello scenario elettorale realizzato da Swg per Tg La7.Continua a leggere

Regno Unito - la plastica nascosta di Halloween : solo i costumi producono 2mila tonnellate di rifiuti - come 83 milioni di bottiglie : Anche in Regno Unito Halloween fa paura, soprattutto all’ambiente: solo i costumi producono duemila tonnellate di plastica, l’equivalente di 83 milioni di bottiglie di Coca Cola, più di una a testa per ogni persona che vive in Uk. Lo dice uno studio – riportato dalla Bbc – svolto dalle due organizzazioni di beneficenza Charities Hubbub e The Fairyland Trust, che hanno esaminato 324 capi d’abbigliamento venduti da 19 ...

Manovra - rimodulazione delle aliquote Irpef non sarà nella legge di bilancio : partirà solo dal 2021 : Per il 2020 il progetto del governo è quello di mettere in campo una riforma fiscale, con una legge delega che modifichi sia l'Irpef che l'Iva. Ma Conte e Gualtieri contano di lavorare sulla rimodulazione degli scaglioni e delle relative aliquote Irpef solo dopo la Manovra di bilancio. I primi effetti della riforma si vedrebbero quindi solo a partire dal 2021.Continua a leggere

Rugby - Mondiali 2019 : Giappone-Sudafrica 3-26 - gli Springboks vincono solo nella ripresa : Dura un tempo un Giappone spettacolare, che affronta il Sudafrica senza paura, rischia tanto e per un tempo spaventa de Klerk e compagni. Ma quando, nella ripresa, gli Springboks alzano il ritmo e i nipponici finiscono la benzina il gap si fa ampio e per i padroni di casa la favola finisce a Tokyo. Inizio sbarazzino del Giappone che non ha paura a correre rischi fin dai suoi 22 metri e primi minuti spettacolari. E dopo 4 minuti attiva la prima ...

“È solo per soldi”. Luca Onestini e Ivana Mrazova nella bufera. E lui conferma tutto : La loro relazione è nata due anni fa al ‘Grande Fratello Vip’, ma Luca Onestini ed Ivana Mrazova balzano agli onori della cronaca per una clamorosa notizia non sentimentale. Non si tratta dunque della tanto temuta crisi di coppia tra i due, paventata nelle scorse settimane ma smentita da lui. Alla base del loro momentaneo allontanamento ci sono infatti i tanti impegni di lavoro di entrambi. Allora cosa è successo? Onestini e Mrazova hanno deciso ...

Italia - Mancini : “L’Europeo manca da troppo tempo nella nostra bacheca. Per domani ho un solo dubbio” : “Dobbiamo passare lo scoglio della Grecia e non sarà semplice. Ha cambiato allenatore e non sappiamo come giocherà, ma per noi non dovrà cambiare niente: dobbiamo vincere questa partita per noi molto importante. Il ballottaggio tra Bernardeschi e Barella? Sì, abbiamo un solo dubbio, è quello. L’obiettivo principale sono gli Europei, la prima competizione importante che avremo. Poi bisognerà vedere la squadra per i Mondiali in ...

Mondiali Atletica 2019 – L’Italia non brilla nella 20 km di marcia - Stano chiude solo 13° : oro al Giappone : Penalizzato dai giudici, l’azzurro chiude fuori dalla top ten con un gap pesante dal nuovo campione del mondo Yamanishi. solo 24° Giupponi Niente medaglie per l’Italia nella 20 km di marcia ai Mondiali di Atletica 2019, in corso di svolgimento a Doha. Massimo Stano finisce fuori dalla top ten, chiudendo il tredicesima posizione a causa dei due minuti inflitti dai giudici al marciatore azzurro, penalizzato con tre proposte di ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : L’Italia è solo Jacobs e Tortu : in semifinale nei 100! Crippa e Trost : delusioni cocenti. Impalpabili gli altri. Dossena stasera nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28: Si sta chiudendo la qualificazione del triplo maschile. solo due atleti hanno superato la misura fissata per la qualificazione. Evora è eliminato 19.23: Si è ritirato l’azzurro El Otmani. Ripescati con i tempi Balew (Brn), I Kimeli (Bel), H. Ingebrigtsen (Nor), Mead (Usa), Knight (Can) 19.21: nella seconda semifinale dei 5000 vince con una sola scarpa lo statunitense di origini ...

Salvini : “Conte? Pensa solo al ciuffo e alla poltrona ma coi Paesi europei parlavo io. M5s? Presto ci saranno passaggi nella Lega” : Durissimo attacco del leader della Lega, Matteo Salvini, contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il governo giallorosso e gli ex alleati 5 Stelle. Intervistato dal giornalista Massimiliano Coccia, su Radio Radicale, Salvini, in primis, esprime le sue critiche sull’accordo di Malta: “E’ un accordo totalmente svantaggioso. Ricordo che a settembre di quest’anno, cioè da quando c’è il governo Pd-M5s, gli sbarchi, per la prima volta, ...

Ivan di Meo nel promo di Rosy Abate 2 - solo una visione? Claudio Gioè nella terza puntata della fiction : I fan hanno atteso tanto prima di scoprire che Claudio Gioè sarà nella terza puntata di Rosy Abate 2 con un ruolo da guest star. L'avvistamento dell'attore sul set, avvenuto ormai due anni fa, è stato confermato dal promo che ieri sera ha seguito la messa in onda della seconda puntata della fiction facendo i fan felici e contenti. Rosy Abate 2 cala un po' rispetto all'esordio di mercoledì ma riesce a portare a casa oltre il 15% di share ...

Conte prudente nella fossa di Atreju : "In manovra solo timidi assaggi" : ″È chiaro che il vero ostacolo, e quindi il vero risultato, sarà evitare l’incremento dell’Iva. nella manovra potremo solo dare timidi assaggi di quel che vorremo fare nel futuro. Ho preteso, ad esempio, asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi”. Così il premier Giuseppe Conte intervistato da Bruno Vespa ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Sull’Iva Conte ...

Mondiali Scherma Paralimpica – Non solo Bebe Vio : Consuelo Nora d’oro nella spada femminile : Ancora un oro ai Mondiali di Scherma Paralimpica: Consuelo Nora sul gradino più alto del podio della spada femminile Dopo il successo di ieri di Bebe Vio, che si è confermata per la terza volta campionessa di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma Paralimpica, oggi l’Inno di Mameli risuona nuovamente grazie allo splendido oro conquistato a Cheongju da Consuelo Nora. L’atleta piemontese, scoppiata in un pianto di gioia, ha ...