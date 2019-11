È morto Robert Freeman | fotografo di molte copertine di dischi dei Beatles

morto Robert Freeman - fu lo storico fotografo dei Beatles - : Novella Toloni Il fotografo degli scatti più celebri e iconici dei Beatles, si è spento a 82 anni nella sua casa di Londra. Freeman realizzò anche gli scatti del primo calendario Pirelli del '64 Si è spento all’età di 82 anni il celebre fotografo Robert Freeman, l’autore dei più famosi scatti dell’iconica band inglese The Beatles. La notizia ufficiale è stata data attraverso l’account Twitter dei Beatles questa mattina (8 novembre), ...

“Il preferito”. È morto all’improvviso lasciando un grande vuoto : addio a Robert Freeman - un artista unico che resterà nella storia : È morto un uomo incredibile, un artista che nessuno mai potrà dimenticare. addio a Robert Freeman, fotografo e autore di alcune delle copertine degli album dei Beatles, venuto a mancare all’età di 82 anni. A confermare la triste notizia è anche l’account ufficiale dei Beatles che, all’uomo, erano molto legati: “Robert Freeman, per molto tempo fotografo dei Beatles, è morto. Ha creato alcune delle immagini più iconiche della band, lavorando alle ...

E' morto Roberto Fagnano - capo dipartimento della sanità in Abruzzo : Teramo - Non ce l'ha fatta, Roberto Fagnano, il capo del dipartimento Salute della Regione Abruzzo Roberto Fagnano, 56 anni, è morto stamani a causa di un infarto. Il manager, originario di Campobasso, molto stimato a Teramo e in Abruzzo, si è sentito male in casa. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La moglie ha chiamato i soccorsi, gli operatori del 118 lo hanno trasferito immediatamente nel reparto di Cardiologia ...

È morto a 89 anni il produttore cinematografico Robert Evans : È morto a 89 anni Robert Evans, produttore cinematografico e dirigente della Paramount Pictures. Come produttore e capo della produzione Evans si occupò di film come Rosemary’s Baby, Chinatown e Il padrino, oltre che di almeno un’altra ventina di film piuttosto noti.

Cinema : è morto Robert Evans - il produttore de “Il Padrino” : Il produttore di Hollywood, Robert Evans è morto. Lo riportano i media americani. Aveva 89 anni. Ha prodotto ‘Il Padrino’ e ‘Chinatown’. Nel 1966 a soli 36 anni è stato nominato alla guida della produzione dello studio Paramount, che con lui è tornato a splendere con i film il Padrino di Francis Ford Coppola e Chinatown di Roman Polanski. Con le sue sette mogli, Robert Evans incarnava il glamour di Hollywood. nessuno dei ...

E’ morto a 78 anni Robert Forster protagonista in Jackie Brown : Addio a Robert Forster, interprete di oltre cento film, candidato al premio Oscar al miglior attore non protagonista nel 1998 per "Jackie Brown" di Quentin Tarantino, dove impersonò Max Cherry, ruolo creato per lui dal regista. L'attore statunitense è morto ieri nella sua casa a Los Angeles, all'età di 78 anni, in seguito ad un tumore al cervello, come ha riferito il suo agente a "The Hollywood Reporter". Abbonato a ruoli di secondo piano e di ...

Cinema - è morto l'attore Robert Forster : 19.09 Ancora un lutto nel mondo del Cinema: si è spento a 78 anni nella sua casa di Los Angeles Robert Forster, candidato all'Oscar per il ruolo di Max Cherry in "Jackie Brown" di Quentin Tarantino. Fu interprete di oltre 100 film. Spesso considerato nella schiera dei caratteristi del Cinema Usa, Forster vide il suo rilancio proprio grazie al successo del film di Tarantino. Girò tra gli altri,The Magic of Marciano-Le vele della libertà (2000) ...

Cinema in lutto. Volto di oltre cento film e candidato all’Oscar - l’attore Robert Forster è morto nella sua casa : Cinema in lutto per la morte di Robert Forster. l’attore ha recitato in oltre cento film ed è stato candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998 per “Jackie Brown” di Quentin Tarantino, dove impersonò Max Cherry, ruolo creato per lui dal regista. Secondo quanto riferito dal suo agente a “The Hollywood Reporter, l’interprete statunitense è morto venerdì11 ottobre nella sua casa a Los Angeles, all’età di 78 anni, in ...

Robert Forster è morto : l'ultimo ruolo ne El Camino : È morto all'età di 78 anni l'attore Robert Forster, noto al pubblico tv soprattutto per i ruoli nell'ultimo capitolo di Twin Peaks e per il suo ultimo lavoro, El Camino, il sequel 'cinematografico' di Breaking Bad uscito solo ieri su Netflix. A causarne la morte un cancro al cervello che non gli ha dato scampo.prosegui la letturaRobert Forster è morto: l'ultimo ruolo ne El Camino pubblicato su TVBlog.it 12 ottobre 2019 12:26.

morto Robert Forster - addio all’Ed Galbraith di Breaking Bad e El Camino. Candidato all’Oscar con un film di Tarantino : È Morto Robert Forster, l’Ed Galbraith di Breaking Bad. L’attore aveva 78 anni e si è spento venerdì nella sua casa di Los Angeles dopo una lunga battaglia contro un cancro al cervello. Nella sua lunga carriera aveva recitato in oltre 100 film ed era stato Candidato all’Oscar per il Miglior Attore Non Protagonista nel 1998 grazie alla sua indimenticabile performance in Jackie Brown di Quentin Tarantino. Il suo ultimo lavoro è ...

Robert Forster è morto per un cancro al cervello : l’ultimo ruolo in El Camino - il film di Breaking Bad : Il volto noto di serie tv e cinema è diventato un'altra vittima del terribile tumore al cervello da cui è difficile salvarsi: Robert Forster è morto così, a 78 anni, nella sua casa di Los Angeles proprio dopo il lancio di El Camino, il film di Breaking Bad che lo ha visto tra i protagonisti. Sembra quasi uno scherzo del destino, una barzelletta, ma purtroppo non lo è e il mondo del cinema oggi piange un altro dei suoi volti più ...

È morto l’attore Robert Forster : Era famoso per per “Jackie Brown” di Tarantino, e di recente era comparso in “Twin Peaks” e nel film tratto da “Breaking Bad”: aveva 78 anni

Gorizia. Incidente in parapendio : morto Roberto Fratepietro - era decollato dal Col Rodella : La vittima dell’Incidente è Roberto Fratepietro, 49 anni di Gorizia. E’ precipitato in zona Canazei. Il pilota stava sorvolando la zona

Tv e cinema in lutto! L’attore Robert Garrison di Karate Kid è morto improvvisamente : Lutto nel mondo del cinema: all’età di 59 anni è morto Robert Garrison. L’attore era noto per aver interpretato Tommy nei film di Karate Kid. Nel franchise di “Karate Kid – Per vincere domani” Garrison aveva interpretato il membro di Cobra Kai che amava tormentare Daniel, il protagonista interpretato da Ralph Macchio. Tommy era diventato famoso tra i fan di Cobra Kai per una battuta che urla più volte durante uno dei momenti più epici del ...