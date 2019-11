Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Sul Corriere Torino la storia di, 13, giovane promessa del calcio del Pozzomaina, tanto da essere osservato speciale dalla Juventus, ma di pelle nera. E per questo offeso continuamente sul campo di calcio con battute razziste e discriminatorie dai genitori di altri giovani calciatori come lui. L’ultima volta è successo domenica pomeriggio, nella partita Acqui Terme-Pozzomaina, categoria Under 14 regionali. Quanto accaduto è spiegato nel comunicato del giudice sportivo: «A seguito di un fallo di gioco commesso da un giocatore avversario, i propri sostenitori insultavano il giocatore avversario indirizzandogli espressioni di tenore razzista. A seguito si generava una piccola rissa tra le due tifoserie, prontamente sedata dai dirigenti di entrambe le società». Il giocatore offeso èObase. Tredici, è nato a Torino nel 2006 da genitori nigeriani. Per lui seconda ...

napolista : Dylan, 13 anni, bomber del Pozzomania: “Insulti razzisti, non mi fermerete” La sua storia sul Corriere Torino. Dome… - giuseppeattard1 : 9 NOVEMBRE 1989 9 NOVEMBRE 2019 Trent'anni fa cadeva il Muro di Berlino. I concerti di Bob Dylan, David Bowie e Br… - Carioca80930840 : @clarathilly Mi han fatto compagnia sino agli 11 anni, poi da Topolino passai all’Intrepido, poi Monello dopo Tnt… -