‘Donne e sport | tra successi e discriminazioni’ | da Kathrine Switzer alle atlete di oggi

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 9 novembre 2019)Virginiaamava correre, ma era una donna e nel 1967 nella grande e 'libera' America questo era un enorme impedimento almeno per il tipo di competizione a cui voleva partecipare. Nessuna donna fino ad allora era stata mai ammessa a correre alla Maratona di Boston eriuscì a farlo solo in virtù di uno stratagemma: si iscrisse con le sole iniziali, K.V., non specificando il sesso. Ottenne il pettorale numero 261 e iniziò la sua gara, ma quando gli organizzatori si accorsero dell’inganno, tentarono di estrometterla anche in maniera poco ortodossa. In barbarestrizioni, lei riuscì ugualmente a portare a termine la sua gara. Quel momento sapientemente immortalato è diventato il simbolo della lotta alla discriminazione femminile nello, di cuiè diventata una delle rappresentanti più autorevoli nell’atletica ed è l’immagine con cui si è ...

pinapic : La Federcalcio tedesca ha annunciato che la Germania non giocherà più nei Paesi in cui le #donne non possono entrar… - aldocavi : RT @pinapic: La Federcalcio tedesca ha annunciato che la Germania non giocherà più nei Paesi in cui le #donne non possono entrare negli sta… - hellas_army : @Sport_Mediaset Violenza verso le donne no era?? #miserie -