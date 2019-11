DIRETTA Trento Verona | risultato 2-2 | streaming tv Rai | si va al tie-break!

LIVE Trento-Verona 2-2 - Superlega volley 2019 in DIRETTA. Sarà decisivo il tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 UROOOOSS KOVACEVIIIC!!! Contrattacco inarrestabile! 3-3 Boyer sbaglia il servizio 2-3 Asparuhov passa tra le mani del muro 2-2 Errore al servizio di Birarelli 1-2 Punto interminabile alla fine chiude con un grande pipe Verona. 1-1 Ancora Birarelli determinante a muro 1-0 Errore in attacco di Asparuhov 19-25 MUROOOO BIRARELLIIIIIIIIIIIII! Si va al tie-break 19-24 Pipe Asparuhov!!!!!!! 19-23 ...

LIVE Trento-Verona 2-1 - Superlega volley 2019 in DIRETTA. Veneti in vantaggio nel quarto set 15-11 : 14-21 Verona difende benissimo e Boyer chiude in diagonale. 14-20 Attacco lunghissimo di Asparuhov. Il video-check mostra tocco a muro di Lisinac 14-19 Primo tempo di Lisinac ben giocato 13-19 Errore al servizio di Codarin. 13-18 PIPEEEE KOVACEVIC!!!!! 12-18 Mani out di Boyer 12-17 Kovacevic mette giù un bolide in parallela! 11-17 Terribile primo tempo di Trento, per Birarelli è un gioco da ...

LIVE Trento-Verona 2-1 - Superlega volley 2019 in DIRETTA. I veneti accorciano le distanze : 21-25 : 21-25 Mano out di Boyer da zona 4 e si riapre il match con Verona che accorcia le distanze 21-24 out la parallela di Muagututia da 4 20-24 Mano out di Boyer da seconda linea 20-23 Out la battuta di Birarelli 19-23 Mano out di Muagututia da zona 4 19-22 Out il servizio di Verona 18-22 Il mano out di Muagututia da zona 4 18-21 Mano out di Asparuhov da zona 4 18-20 Diagonale vincente di Vettori ...

LIVE Trento-Verona 2-0 - Superlega volley 2019 in DIRETTA. Lisinac sale in cattedra e regala il secondo set ai padroni di casa : 25-22 : 6-9 Russell mano out di potenza da zona 4 5-9 Vincente da zona 2 il diagonale di Muagututia 5-8 Mano out di Kovacevic da zona 2 4-8 Murooooooooooo Solèèèèèèèèè 4-7 Azione confusa, la chiude Solè in primo tempo! 4-6 Vincente l'attacco di Kovacevic da zona 4 3-6 Errore al servizio Lisinac 3-5 Vincente Kovacevic da zona 4 2-5 Aceeeeeeeeeeeee Asparuhoooooooooooov 2-4 Mano out di Muagututia ...

LIVE Trento-Verona 1-0 - Superlega volley 2019 in DIRETTA. Russell trascina i padroni di casa nel primo set : 25-22 : 25-22 180 gradi di Russell da zona 4 e Trento si aggiudica il primo set, condotto dall'inizio alla fine 24-22 Tocco vincente di Vettori da zona 2 23-22 Muroooooooooooo Boyeeeeeeeeeer 23-21 Vettori non ha problemi da zona 4 con il muro a uno 22-21 Mano out di Asparuhov da zona 4 22-20 Mano out di Muagututia da 2 22-19 Out Boyer da seconda linea 21-19 Mano out millimetrico di Kovacevic da ...

LIVE Trento-Verona - Superlega volley 2019 in DIRETTA. Parte forte Trento : 12-9 : 13-10 Alzata di Grebennikov e parallela vincente di Vettori da seconda linea 12-10 Out l'attacco di Kovacevic 12-9 Primo tempo di Lisinac 11-9 Vincente l'attacco in diagonale di Asparhukov da 4 11-8 Mano out di Vettori da zona 2 10-8 In rete la pipe di Kovacevic 10-7 Boyer senza mjuro conquista il primo punto personale da zona 2 10-6 Murooooooooooo Candellaroooo su Boyer 9-6 La ...

LIVE Trento-Verona - Superlega volley 2019 in DIRETTA : match ostico per i padroni di casa : Il calendario della quarta giornata della Superlega – Il programma di Trento-Verona Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Superlega 2019-2020 di volley maschile, Oggi si gioca l'anticipo della quarta giornata di campionato. Di fronte al Palasport di Trento, l'Itas, reduce da tre successi consecutivi in campionato, e la Calzedonia Verona che arriva dalla vittoria ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA. L'Itas espugna il campo calabrese - tie break a Busto : Vibo Valentia-Trento 1-3 - Monza-Perugia 2-2 : Monza-Perugia 4-3 Mano out Hoogendoorn da zona 2 Monza-Perugia 4-2 Kurek mano out da zona 2 Monza-Perugia 3-2 Errore al servizio Monza Monza-Perugia 3-1 Aceeeeeeeeeeeee Louatiiiiiiiiii Monza-Perugia 2-1 Il diagonale di Kurek da zona 2 Monza-Perugia 1-1 Mano out Louati Monza-Perugia 0-1 Errore al servizio Monza Atanasijevic resta in panchina, probabilomente non è al meglio, c'è ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA. L'Itas espugna il campo calabrese - umbri avanti in Brianza : Vibo Valentia-Trento 1-3 - Monza-Perugia 1-2 : Monza-Perugia 18-25 Il primo tempo di Russo chiude il terzo set. Gli umbri tornano avanti (1-2) Monza-Perugia 18.-24 Mano out di Kurek da zona 2 Monza-Perugia 17-24 Mano out Lanza da zona 4 Monza-Perugia 17-23 Il muro di Kurek Monza-Perugia 16-23 Primo tempo di Russo Monza-Perugia 16-22 Beretta vincente primo tempo Monza-Perugia 15-22 Out il servizio Monza Monza-Perugia 15-21 Mano out di ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA. L'Itas espugna il campo calabrese - soffrono gli umbri : Vibo Valentia-Trento 1-3 - Monza-Perugia 1-1 : Monza-Perugia 2-6 Primo tempo Russo Monza-Perugia 2-5 Out il servizio Perugia Monza-Perugia 1-5 Aceeeeeeeeeeeee Atanasijeviiiiiiic Monza-Perugia 1-4 Out Kurek Monza-Perugia 1-3 Errore al servizio Monza Vibo-Trento 22-25 La chiude Vettori!!! Dopo la ricezione sbagliata di Trento e una grande difesa della squadra ospite. I trentini vincono 3-1 (25-16, 21-25, 25-18, 25-22) Vibo-Trento 22-24 Mano ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA. Soffrono gli umbri : Vibo Valentia-Trento 1-2 - Monza-Perugia 1-1 : Monza-Perugia 25-19 Dzavoronok regala il primo set della stagione ai brianzoli 1-1 Vibo-Trento 21-22 La pipe di Ngapeth Monza-Perugia 24-19 Mano out di Kurek da 2 Monza-Perugia 23-19 Ace Leon Vibo-Trento 20-22 Errore Vibo Monza-Perugia 22-18 La free ball del nuovo entrato Leon Vibo-Trento 20-21 Vincente Defalco da zona 4 Monza-Perugia 22-17 Kurek vincente da zona 2 Vibo-Trento 19-21 Mano out ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : Vibo Valentia-Trento 1-1 - inizia Monza-Perugia : Vibo-Trento 1-0 Defalco Monza-Perugia 2-3 Primo tempo Beretta Monza-Perugia 1-2 Errore al servizio Perugia 20.28: De Cecco-Atanasijevic, Russo-Podrascanin, Plotnyskiy-Lanza per Perugia, Monza gioca con Calligaro-Kurek, Dzavoronok-Louati, Yosifov-Beretta Vibo-Trento 25-21 Vincente Defalco da zona 4 e si chiude il secondo set: 1-1 Vibo-Trento 24-21 Kovacevic Vibo-Trento 24-20 Hirsch mano out da ...