Dieta detox del Dr Hyman | 10 giorni per sgonfiarti e dimagrire

Fonte : dilei

(Di sabato 9 novembre 2019) Ladel Dr.è un regime alimentare che consente, in soli 10, di sgonfiarsi e di perdere peso (si parla di un dimagrimento di circa 5 kg). Il suo ideatore è il nutrizionista britannico Mark, Direttore del Cleveland Clinic Center for Functional Medicine. Chi segue questadeve iniziare eliminando dalla propria alimentazione zucchero, dolcificanti naturali e non, glutammato, sale. Fondamentale è invece dare spazio a verdura e frutta fresca. Le linee guida del Drraccomandano di mettere nel piatto cibi il più naturali possibile. Nel suo best seller Lain 10, pubblicato in Italia per i tipi di Mondadori,fornisce diverse indicazioni utili in questa fase, stilando una vera e propria lista della spesa e suggerendo a chi vuole iniziare la suadi scegliere, quando possibile, il mercato come punto di riferimento per ...

bjo92 : RT @filodrama: Madonna sento proprio l’esigenza di un weekend full detox, dieta liquida, ricambio del sangue come Mick Jagger, idrocolonter… - GennaroBuonerba : #detox #dieta #dimagrire #controllodelpeso #9novembre #sabato #nutrizione #nutrizionista C9 Forever – Dimagrire e… - filodrama : Madonna sento proprio l’esigenza di un weekend full detox, dieta liquida, ricambio del sangue come Mick Jagger, idr… -