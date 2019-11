Dall' Italia al Marocco in bicicletta | impresa da 3500 chilometri

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) Elisa Sartarelli Claudio Gentili, falegname della provincia di Rieti, è partito stamattina inda Poggio Mirteto Scalo per raggiungere Casablanca Un’dacominciata oggi alle 11 e che si concluderà con il ritorno per l’Epifania quella di Claudio Gentili, che arriverà a Casablanca, in, inpartendo da Poggio Mirteto, in provincia di Rieti. Claudio Garibaldi è un cicloviaggiatore di 53 anni originario di Montopoli di Sabina, sempre in provincia di Rieti. Falegname di professione, ha scelto questo sport per pura passione. E vorrebbe che potesse diventare più di un hobby. La partenza era alle 11 dal Campo Base Alfa di Poggio Mirteto Scalo. Per una piccola parte dell'questo impavido viaggiatore su due ruote è stato accompagnato da alcuni ciclisti del comitato provinciale di Rieti dell’Aics - Associazionena cultura e ...

