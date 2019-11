Dal 21 novembre su Netflix il nuovo film ' Un cavaliere per Natale' con Vanessa Hudgens

L'oroscopo della settimana Dall'11 al 17 novembre : Leone vivace - Gemelli intelligente : L'oroscopo della settimana compresa fra lunedì 11 e domenica 18 novembre, concentra le sue energie nel lavoro e negli affetti, alla ricerca di conferme o nuovi stimoli per rivoluzionare al meglio le situazioni spesso ingarbugliate di ciascun segno zodiacale. Una nuova consolazione viene elargita da Venere e Giove in Sagittario che rende l'amore molto fortunato e una carica vitale sarà fuori dal comune grazie alla presenza di Luna in Gemelli già ...

Il Segreto - spoiler spagnoli Dall'11 al 15 novembre : Francisca non riavrà la villa : Non c'è spazio per le buone notizie per Donna Francisca nelle puntate de Il Segreto in onda in Spagna dall'11 al 15 novembre. La Montenegro non potrà tornare in possesso della villa come aveva sperato fin dall'inizio. Il piano messo in atto dalla Marchesa, infatti, non andrà a buon fine dato che all'ultimo momento Don Ignacio deciderà di fare un passo indietro e non trasferirsi a Bilbao. Le novità positive, invece, riguarderanno Matias e Marcela ...

Il Segreto trame Dall'11 al 15 novembre - salta la puntata di sabato : la Ramos ritorna : Le anticipazioni de Il Segreto dall'11 al 15 novembre sono avvincenti. Assisteremo a duelli improbabili, operazioni costose, rapimenti e ritorni inaspettati. Elsa apprenderà che con un intervento al cuore la sua vita sarà salva, ma purtroppo dovrà fare i conti con un'amara constatazione. Mentre Fernando sarà dilaniato dal dolore per la perdita della sua sposa, Maria riceverà una notizia che la getterà nello sconforto assoluto. Meliton e Onesimo ...

Astrologia della settimana Dall'11 al 17 novembre : Vergine in recupero - Ariete di malumore : Una nuova settimana è alle porte, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni durante queste nuove giornate di novembre. Sarà una settimana interessante per la Vergine che, soprattutto in ambito lavorativo, potrà ricevere delle belle soddisfazioni. Recuperano il Cancro e il Toro, per i quali l'amore ricoprirà un ruolo di centrale importanza. Ecco qui di seguito ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana Dall'11 al 17 novembre 2019 : Amore, fortuna, lavoro: cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni dell'astrologo più seguito dagli italiani pubblicate su...

Dal 7 novembre in onda su Lazio Tv il talk show “Un Minuto Per Te” : Il 7 novembre partirà la terza edizione del talk- show / magazine “Un Minuto per TE”, trasmissione televisiva di punta di Lazio TV (canale 12 del digitale terrestre) in onda tutti i giovedì alle 20: 20 ed in replica il venerdì alle 10:30. Il programma, nato da un’idea di Laura Barbini e Roberto Galliani, è stato redatto con la collaborazione di Vittorio Rombolà, e nasce come un variegato contenitore dove Arte, Cultura, Spettacolo, Curiosità e ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio Dal 8 al 10 Novembre : CAMPIONATO PRIMAVERA - Torna il grande Calcio giovanile e Sportitalia (visibile sul canale 60 DTT) si prepara a una stagione tutta in diretta per il campionato Primavera 1 Tim, la vetrina più competitiva e spettacolare per i giovani che sarà raccontata in diretta ed esclusiva per il quinto anno consecutivo dall’emittente diretta da Michele Criscitiello. La grande novità di questa...

Anticipazioni Un posto al sole - 11 novembre : Leone intende separarsi Dalla moglie : Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire lunedì 11 novembre su Rai 3, a partire dalle ore 20:45. In essa, infatti, Jacopo Leone risponderà alla domanda della madre con la quale si è concluso l'appuntamento di ieri sera: cos'è accaduto la sera dell'incidente di Aldo? È stato lui ad investirlo? Nel flashback di Delia, infatti, il giovane è apparso molto agitato, stanco dei ...

Il Paradiso delle signore - trame Dall'11 al 15 novembre : Marta colpita da un malore : Nuovo appuntamento con le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda su Rai 1 dall'11 al 15 novembre 2019 in prima visione assoluta. Ci saranno un bel po' di novità che riguarderanno in primis Nicoletta, che fingerà con tutti nel momento in cui dice di aver accettato la proposta di Cesare, il quale ha ricevuto un'importantissima offerta di lavoro e ha quindi deciso di partire immediatamente con la sua ...

Fabio Condemi porta in scena “Jakob Von Gunten” Dal 14 al 17 novembre al Teatro India : Il giovane artista Fabio Condemi, menzione speciale alla Biennale di Venezia 2017 per «il rigore» e «la matura capacita di analisi», porta in scena Jakob Von Gunten di Robert Walser, paradossale romanzo filosofico di formazione pubblicato nel 1908 dallo scrittore svizzero amato da Kafka, Musil e Walter Benjamin. Dal 14 al 17 novembre sul palco del Teatro India rivive la storia ambientata nell’Istituto Benjamenta, luogo ambiguo e simbolico di ...

“Molto prima di domani” scritto e diretto da Umberto Marino al Teatro Argot Dal 20 novembre : Tre ragazzi (un diciannovenne, la sorellina di nove, una compagna di scuola di diciassette) entrano trafelati in una piccola baita e si barricano dentro. I genitori hanno detto loro di rifugiarsi in quel posto isolato in montagna. Hanno promesso che arriveranno tra non molto, ma non arrivano, e li lasciano soli mentre le scorte finiscono e il freddo e le minacce aumentano. Di fuori il mondo ha cominciato a finire. Come nelle profezie che ogni ...

Il Segreto anticipazioni Dal 10 al 15 novembre 2019 : Maria non ritorna a camminare? : Maria paraplegica, tragedia dopo l’esplosione avvenuta al matrimonio di Fernando: anticipazioni puntate dal 10 al 15 novembre Quale sarà il destino di Maria Castaneda? Le anticipazioni de Il Segreto dal 10 al 15 novembre 2019 ci fanno sapere che la ragazza dovrà fare i conti con una terribile notizia: ha perso l’utilizzo delle gambe e […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 10 al 15 novembre 2019: Maria non ritorna a ...

Il Paradiso delle Signore : anticipazioni Dall’11 al 15 novembre 2019 : anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 11 novembre a venerdì 15 novembre 2019 Settimana decisiva a Il Paradiso delle Signore tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo. I due sono diventati amanti e tentano la fuga per ricostruirsi una vita altrove. Ma il piano non va come previsto e Riccardo e Nicoletta sono costretti a […] L'articolo Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dall’11 al 15 novembre 2019 proviene da Gossip ...

Un posto al sole - anticipazioni Dall’11 al 15 novembre : Diego torna a casa : anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole da lunedì 11 novembre a venerdì 15 novembre: le novità sul caso Leone La prossima settimana di programmazione di Un posto al sole si preannuncia ricca di momenti emozionanti, situazioni leggere e colpi di scena. A catalizzare l’attenzione sarà, come sta succedendo oramai di settimane, il […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 novembre: Diego torna a ...