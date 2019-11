CorSport | il calcio di Balotelli al razzismo non ha cambiato niente

Il CorSport : il perenne condono del calcio italiano al razzismo : Le chiacchiere del calcio italiano sul razzismo sono tante, i fatti molto pochi. Oggi il Corriere dello Sport, a firma Angelo Carotenuto, scrive un articolo dal titolo: “Sanzioni severe ma solo a parole”. Poi però ci sono le norme, i protocolli, i possibili ricorsi, per cui si deve replicare con un gesto proporzionato. E qui la faccenda si complica perché nell’individuare le proporzioni il mondo del calcio italiano si è fin qui distinto per ...

CorSport : la battaglia di Sky e Mediapro per il calcio : Sul Corriere dello Sport un’ampia pagina a firma Alessandro Barbano sulla battaglia per i diritti tv tra Sky e Mediapro per i diritti tv della Serie A. Con gli ingaggi lievitati del 20% in un anno e un debito superiore ai 4 miliardi, la Serie A, ovvero De Siervo, ha tirato fuori dal cilindro la carta Mediapro. Mediapro è una multinazionale dello sport con sede a Barcellona, controllata da un importante fondo cinese. Nel febbraio 2018 si è ...

CorSport : la lezione di Mancini al calcio : si può vincere e divertire con i ragazzi del vivaio : È stata forse la serata meno spettacolare per l’Italia di Mancini, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport, ma l’Italia è riuscita a guadagnare la qualificazione all’Europeo con tre turni di anticipo. Ha battuto ogni record. Nonostante il muro alzato dalla Grecia, che sembrava invalicabile. Il ct Van’t Schip si era presentato all’Olimpico “non per giocare ma soltanto per distruggere” e l’Italia sembrava non trovare l’idea giusta per ...

CorSport : la trattativa CalcioInvest-Ferrero si arena su una differenza di 15 milioni : Abbiamo scritto ieri del comunicato con cui CalcioInvest si tirava fuori dalla trattativa per l’acquisizione della Sampdoria da Massimo Ferrero. La motivazione addotta è quella di aver “valutato eccessiva la richiesta economica dell’attuale proprietà, considerandola nettamente superiore ai valori di mercato, anche in considerazione degli importanti investimenti che CalcioInvest ritiene necessari per riportare il club a livelli di ...

Barbano (CorSport) : Lotito e la contiguità culturale col razzismo del calcio italiano : Il vicedirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, scrive oggi a proposito della gaffe di Claudio Lotito, un altro “diversamente razzista”, come abbiamo scritto ieri. La frase che gli è sfuggita ieri, scrive, “racconta che cos’è in Italia il razzismo preterintenzionale” e oscura persino la frase pronunciata da Malagò nei giorni scorsi circa le simulazioni in area e quelle, impronunciabili, pronunciate da ...