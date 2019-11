CorSera | Ancelotti ha dormito a Castel Volturno per evitare il licenziamento

CorSera : Ancelotti si è sfilato dalla protesta con una mossa tattica che gli ha evitato il licenziamento : L’unico modo per uscire dalla crisi dell’ammutinamento è vincere stasera, al San Paolo, contro il Genoa. Per Ancelotti è stata una delle settimane più turbolente della sua carriera. Anche se in passato ha gestito diverse ribellioni e ingerenze proprietarie nei vari club in cui ha allenato, stavolta, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera, si è trovato al centro tra due fuochi. Da un lato la squadra e dall’altro De ...

CorSera : Ancelotti nasconde l’amarezza per questa inaspettata situazione : Il Corriere della Sera riporta la complicata situazione del Napoli e riconosce in Carlo Ancelotti l’uno in grado di riportare serenità in un gruppo e in un ambiente che sembra averla persa. Questo nonostante il fatto che, secondo il quotidiano, l’allenatore avverta la tristezza per questa situazione e abbia contezza che il suo futuro potrebbe essere lontano dal Napoli L’allenatore continua a dispensare serenità, nasconde ...

CorSera : non c’è solo Davide Ancelotti. I “figli di” negli staff dei padri allenatori : Da quanto è emerso negli ultimi giorni, i giocatori del Napoli mal digeriscono la presenza, nello staff di Carlo Ancelotti, di alcuni suoi familiari. Nella fattispecie il figlio trentenne Davide, vice allenatore, e il genero nutrizionista, Mino Fulco. Ma l’allenatore del Napoli non è il primo ad affidare compiti di responsabilità ad un suo familiare nel proprio staff, scrive il Corriere della Sera. “Che questo avvenga per stima ...

CorSera : frattura scomposta tra De Laurentiis e Ancelotti. La squadra non sa da che parte stare : Sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava parla di “frattura scomposta” tra il presidente De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Una divergenza apparsa palese nell’annuncio del ritiro da parte di De Laurentiis a cui ha risposto, dopo soli trenta minuti l’allenatore, dichiarandosi in disaccordo. Un episodio che racconta di una crepa, che si è aperta proprio nel mezzo di una crisi di risultati. Il tutto di fronte ad una squadra, ...

Il CorSera : “Ancelotti e il sospetto che siamo tornati a Calciopoli” : Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, torna ovviamente sull’arbitraggio di Giacomelli (in realtà di Banti) in Napoli-Atalanta. Ricorda che in carriera Ancelotti era stato espulso tre volte. In un anno e mezzo di Napoli siamo già a due. Ma soprattutto affiorano strani pensieri in testa al tecnico emiliano. Ha vissuto, da spettatore, l’epoca di Calciopoli. Rientrato in Italia, fa fatica ad accettare anche il solo sospetto che tutto ...

CorSera : solo Ancelotti non si preoccupa : Una domenica da dimenticare e una classifica grigia come non lo era da 4 anni a questa parte, questo il riassunto del Corriere della Sera sulla situazione del Napoli. Il primo pareggio della Spal è un colpo al cuore di Ancelotti. Il Napoli sperava di compiere il salto di qualità, mettersi definitivamente alle spalle i malesseri dentro lo spogliatoio e sfruttare l’onda lunga della scintillante vittoria di Salisburgo per avvicinarsi a Juventus e ...