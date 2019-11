Fonte : ilpost

(Di sabato 9 novembre 2019) Consultando archeologi e testi antichi: nel luogo sacro di Ayodhya, nell'Uttar Pradesh, sarà infine costruito un tempio induista

Annamar35486740 : RT @ilpost: Come si è risolta un’enorme disputa tra induisti e musulmani in India - ilpost : Come si è risolta un’enorme disputa tra induisti e musulmani in India - KekkaVoza : Appena sta situa si sarà risolta tempo due settimane se non meno tutti si scorderanno di lui, come si sono scordati di carote?? -