Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) Dopo il successo del reportage sulla nuova mafia napoletana gestita da giovanissimi boss dal grilletto facile (Baby Camorra), Nove Racconta propone un nuovo ciclo di inchieste sulla criminalità organizzata in Italia, firmate dal documentarista e inviato spagnolo David Beriain: Clandestino –italiane arriva in prima tv assoluta sul Nove da lunedì 11 novembre alle 21.25. Il racconto si focalizzerà sulle maggiori organizzazioni criminali attive nel nostro paese,, Cosa Nostra e Sacra Corona Unita, che sono anche tra le più diffuse al mondo. Il reporter spagnolo, tra i più autorevoli giornalisti d’inchiesta europei che da anni indaga sui meccanismi dei più grandi cartelli del narcomondiale, ha girato per mesi in Italia con la sua troupe, spesso sotto copertura, per portare alla luce rivelazioni scioccanti su questi mondi criminali tutti italiani. L'articolo ...

TutteLeNotizie : “Clandestino – Mafie italiane”, il traffico di cocaina della ‘ndrangheta a Milano nella… - ilfattovideo : “Clandestino – Mafie italiane”, il traffico di cocaina della ‘ndrangheta a Milano nella clip esclusiva: sul Nove le… - Noovyis : (“Clandestino – Mafie italiane”, il traffico di cocaina della ‘ndrangheta a Milano nella clip esclusiva: sul Nove l… -