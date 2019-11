Cieca e inchiodata su una sedia a rotelle | Mariangela abbandonata dallo Stato

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 9 novembre 2019) “La grande sensibilità del presidente dell’INPS Tridico e del ministro Nunzia Catalfo ci consente di dirvi che le ingiustizie di questa vecchissima storia che nessuno prima aveva affrontato finalmente saranno risolte!!!”. Un post a metà tra la soddisfazione e la liberazione quello di Gianluigi Paragone, il senatore del Movimento Cinque stelle che aveva sollevato il caso di Concettina Aquilante, mamma coraggio che da 4 anni lotta contro il mostro della burocrazia per sua figlia. Come lei, tante in Italia: vittime di un destino che guarda di traverso e costrette a sperimentare il senso di abbandono dello. Dalla nascita, Concettina accudisce la figlia: nata disabile dalla nascita.su unaper colpa di una malattia che non ha consentito al sistema nervoso di svilupparsi: non parla, non vede, deve essere imboccata, accudita ogni istante del giorno e della ...

CaputoMaria3 : La madre di Mariangela, la ragazza cieca e inchiodata a una sedia a rotelle. La beffa dell’Inps che le ha ripreso la pensione - Primonumero : La madre di Mariangela, la ragazza cieca e inchiodata a una sedia a rotelle. La beffa dell’Inps che le ha ripreso l… -