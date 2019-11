Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) La seconda tappa delladeldisu-2020 entra ancora di più nel vivo nella giornata di, penultimo appuntamento in quel di(Scozia). Sono tante lein programma, così come sono tanti i punti in palio in vistaOlimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata di ieri gli occhi degli appassionati italiani sono stati puntati indubbiamente sulle finali dell’inseguimento a squadre, sia maschile che femminile. I quartetti azzurri hanno regalato ancora una volta grandi soddisfazioni, replicando quanto successo a Minsk e centrando nuovamente due piazzamenti a podio: secondo posto per il quartetto maschile, alle spalle della Danimarca; terzo posto per il quartetto femminile, ottenuto nonostante le defezioni di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster., invece, gli azzurri chiamati in causa saranno Elena Bissolati (keirin femminile), Rachele ...

Eurosport_IT : 3:49.464 è record italiano!!! ??????? Liam #Bertazzo, Simone #Consonni, Filippo #Ganna e Francesco #Lamon passano in… - OA_Sport : Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Glasgow 2019 oggi (9 novembre): orari delle gare e come vederle in tv e streaming - zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA: terzo posto per il quartetto femminile attesa per l… -