Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Glasgow 2019 | nessun podio per l’Italia nella seconda

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019)per l’Italiagiornata della tappa didideldisu. Brutta caduta per Vittoria Guazziniterza prova dell’Omnium. L’azzurra è finita per terra costringendo gli organizzatori a sospendere momentaneamente la gara. Fortunatamente dopo qualche minuto la ciclista italiana si è rialzata anche se non ha potuto proseguire la gara. Per la cronaca la prima prova dell’Omnium vinta dalla Kopecky sulla Demay, volata per il terzo posto regolata dalla solita olandese Wild, buon settimo posto per la nostra Guazzini. Laprova, la Tempo race, è stata vinta dalla britannica Evans sulla giapponese Kajihara e l’australiana Edmondson. Quinta la favoritissima Wild, ottava la nostra Guazzini che ha vinto la volata tra le cicliste senza punti.terza prova dell’Omnium, la gara ad eliminazione, ha vinto ...

zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA: risultati sabato 9 novembre in tempo reale. Una splendida B… - qn_lanazione : Ciclismo, Vittoria Guazzini cade in pista a Glasgow. Sospetta frattura della clavicola - zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA: risultati sabato 9 novembre. Una splendida Bissolati in fin… -