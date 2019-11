Che Tempo che Fa su Rai 2 domenica 10 novembre e alle 19 | 40 e alle 21 | gli ospiti

Maltempo - acqua alta a Venezia : alta marea prevista anChe per domani : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile segnala che oggi, sabato 9 novembre, la marea ha raggiunto un massimo di 104cm alle ore 9.20 a Punta della Salute, rimanendo sopra i 100cm anche oggi per più di 2 ore. La marea di oggi è stata causata dalla sessa generata dall’evento meteorologico di ieri mattina. “Nel loro passaggio – spiegano i tecnici del Centro maree – le perturbazioni agiscono sulla ...

Libri e social network. Questo è il tempo Che hai sprecato per stare online (e non leggere) : Quando ci svegliamo al mattino, ancora prima di sorseggiare il caffè, prendiamo in mano il nostro smartphone e dopo una sbirciatina veloce a quello che accade sui social network siamo pronti per iniziare la giornata. Ma quello del mattino, non è l’unico momento che dedichiamo al mondo del web. Il tempo che trascorriamo sui social network infatti è davvero tanto, ma Questo non è l’unico dato preoccupante. Quello che dovrebbe far riflettere ...

Meteo Protezione Civile : maltempo anChe intenso domani al centro-sud : anche la giornata di domani sarà all'insegna delle nubi e della pioggia sull'Italia. Il maltempo interesserà principalmente il centro-sud, con fenomeni anche di una certa intensità sul Meridione....

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : temporali e venti di burrasca anChe al Sud - allarme arancione in 3 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione presente sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia tende gradualmente a spostarsi verso sud, apportando un peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con venti forti e piogge intense anche sulle regioni più meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Napoli – NMLive : C’è ancora tempo per recuperare. Situazione Che si è creata si poteva evitare : Napoli -NM LIVE – Andrè Cruz, Maurizio Pistocchi, Toni Iavarone, Claudia Garcia ed Antonio Petrazzuolo su “NapoliMagazine.Com” Napoli – A NapoliMagazineLive sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere sulle ultime vicende in casa Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: NM LIVE – Andrè Cruz: “Il Napoli ha ancora tempo per recuperare, Ancelotti è un bravo allenatore, i giocatori ...

Maltempo - paura a Santa Marinella per un tornado sul porto : barChe capovolte - gravi danni [FOTO] : Una tromba d’aria ha colpito stanotte Santa Marinella, sul litorale settentrionale di Roma. Dopo il tornado di ieri a Genova, oggi un episodio analogo ha colpito nelle prime ore della giornata la nota località balneare romana e laziale, provocando gravi danni alle imbarcazioni che erano sugli stalli e si sono ritrovate capovolte. Al porto stanno lavorando i sommozzatori. Ingenti i danni. L'articolo Maltempo, paura a Santa Marinella per un ...

Meteo - il maltempo Che c’è già e Che arriverà sull’Italia : Pioggia e temporali, veri nubifragi sulle regioni del Nord e del Centro. Già nella giornata di venerdì. Il maltempo si sposterà sull’Italia del Sud nel fine settimana. Sono queste le previsioni Meteo che vedono il vero autunno in queste prime settimane di novembre. Tutto il contrario del mese di ottobre 2019, che è stato il più caldo di sempre. Allerta Meteo in Liguria e Toscana, ma anche sul Piemonte. La Penisola sarà tutta colpita da una ...

Terremoto in tempo reale oggi - nuove scosse nella zona tra l’Aquila e Frosinone - sciame sismico avvertito anChe a Roma - gente per strada e tanta paura : Una notte lunga da passare quella appena trascorsa in provincia dell’Aquila e anche in alcuni comuni nel Lazio. Dopo la forte scossa del tardo pomeriggio di ieri, di magnitudo 4.4, durante tutta la notte sono state registrati altri eventi sismici. In particolare un nuovo evento abbastanza significato è avvenuto subito dopo le 24 per esattezza alle 0,19. La scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata a pochi chilometri da ...

Citigroup : “Plausibile Che l’Italia vada alle urne in primavera e Salvini torni al governo in tempo per la prossima stagione del Papeete” : Lo scenario più plausibile per l’Italia è il ritorno alle urne la prossima primavera e un trionfo di Matteo Salvini, che quindi tornerà al governo “in tempo per la stagione del Papeete“. La previsione arriva dalla più grande società di servizi finanziari al mondo, Citigroup, che nel suo ultimo minireport sulla Penisola riservato agli investitori premette: “Nella terra che ha dato i natali a Niccolò Macchiavelli, il ...

Ancora allerta meteo in Campania : anChe domani il maltempo imperverserà su buona parte della regione : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo dalle ore 9 di domani, venerdì 8 novembre, per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello giallo su buona parte del territorio regionale. Su tutte le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata ...

Tempo perturbato al Nord e sulle tirreniChe tra piogga - temporali e neve : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Bentrovatici amici mentre la 3° perturbazione del mese interessa il meridione ancora con residui e locali Temporali, la 4° perturbazione del mese si muove rapidamente verso la nostra penisola. L’Anticiclone delle Azzorre infatti rispetto... L'articolo Tempo perturbato al Nord e sulle tirreniche tra piogga, Temporali e neve proviene da Rete Meteo Amatori.

È tempo Che la Gioconda se ne vada : Perché è diventata una specie di reliquia sacra e perché sta danneggiando il Louvre: lo sostiene in un articolo piuttosto duro il critico d'arte del New York Times

Maltempo : sopralluoghi e verifiChe negli edifici del Cassinate : sopralluoghi a Cassino dopo il violento nubifragio delle scorse ore. La Provincia di Frosinone, in collaborazione con il Comune, si è subito attivata per svolgere controlli e verificare le condizioni degli stabili. Le avverse condizioni meteo non hanno provocato disagi di particolare entità e le situazioni di maggiore preoccupazione sono state subito affrontate, attraverso l’intervento dei tecnici della Provincia su indicazione del ...