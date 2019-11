Charles Leclerc e Sebastian Vettel | quanto guadagnano i piloti della Ferrari? Grande

F1 - GP Brasile 2019 : Charles Leclerc e il possibile weekend in salita ad Interlagos. Si rischia la penalità per la sostituzione della power unit : L’appuntamento di Interlagos (Brasile), sede del prossimo round del Mondiale 2019 di F1, si sta avvicinando. Nel prossimo weekend (15-17 novembre), la Ferrari cercherà di riscattarsi dopo la disastrosa prestazione ad Austin (Stati uniti). La Rossa in Texas è mancata su tutti i fronti: scarsa prestazione in gara, problemi di affidabilità ed errori nel pit-stop. In buona sostanza non ha funzionato nulla nel fine settimana ...

F1 - Charles Leclerc e Sebastian Vettel : lotta per il terzo posto nel Mondiale e per la supremazia in Ferrari. Chi avrà la meglio? : Mancano due gare al termine del Mondiale F1 2019, si tornerà in pista il 17 novembre in Brasile e poi spazio alla grande chiusura del 1° dicembre ad Abu Dhabi. Lewis Hamilton si è già laureato Campione del Mondo conquistando così il sesto titolo iridato in carriera, il compagno di squadra Valtteri Bottas si è matematicamente garantito il secondo posto grazie al successo negli USA: doppietta Mercedes grazie al britannico e al finlandese che sono ...

F1 - Charles Leclerc ha corso ad Austin con 18 cavalli in meno : la power unit 2 era vecchia. Risposta a Verstappen? : Il GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena nell’ultimo weekend, è stato davvero da incubo per la Ferrari: Sebastian Vettel si è dovuto ritirare nel corso dell’ottavo giro a causa del cedimento strutturale della sospensione posteriore destra mentre Charles Leclerc ha concluso con un anonimo quarto posto a 52 secondi di distacco dal vincitore Valtteri Bottas. Il monegasco ha dovuto correre con EVO 2 a causa dei ...

F1 - Charles Leclerc risponde all’attacco di Verstappen : “La Ferrari bara? Non sa quello che dice - parla per nulla” : L’attacco di Max Verstappen contro le Ferrari continua a fare parlare, Mattia Binotto ha risposto per le rime alle pesanti dichiarazioni dell’olandese il quale ritiene che gli scarsi risultati delle Rosse nel GP degli USA siano dovuti al fatto che hanno smesso di barare in seguito alla nuova direttiva della FIA sulle power unit dopo le lamentele avanzate dalla Red Bull riguardo a una presunta irregolarità della stessa Ferrari. Le ...

VIDEO F1 - GP USA 2019 : il team radio della Ferrari a Charles Leclerc dopo il guasto tecnico accusato da Vettel : Il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 si è complicato già nel primo giro per la Ferrari con gli enormi problemi di sottosterzo accusati da Sebastian Vettel. Il tedesco ha fatto molta fatica dalle prime curve retrocedendo dalla seconda piazza in griglia alla settima anche alle spalle di Ricciardo e Norris. Pochi giri più tardi Vettel si è ritirato per un cedimento improvviso della sospensione posteriore destra accendendo così un ...

VIDEO F1 - GP USA 2019 : problemi nel pit-stop di Charles Leclerc - sosta lunga per il ferrarista : Probabilmente la peggior domenica dell’intero 2019 per la Ferrari. La scuderia del Cavallino è implosa ad Austin rimanendo fuori dal podio con entrambe le vetture per la prima volta dopo la gara di Barcellona disputata a maggio. Sebastian Vettel è stato costretto al ritiro per un cedimento strutturale della sua sospensione posteriore destra, mentre Charles Leclerc non ha mai trovato il ritmo per poter competere con i primi 3. Di seguito il ...

Charles Leclerc F1 - GP Stati Uniti 2019 : “Non so cosa sia successo nel primo stint - gara come in Ungheria” : Charles Leclerc chiude con il morale basso il Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno. Il monegasco, infatti, taglia il traguardo al quarto posto con un distacco di quasi un minuto, non dando mai la sensazione di avere una vettura competitiva. I guai per il 22enne ex Alfa Romeo, sono incominciati sin dal via. Partenza a rilento che ha fatto da apripista ad un primo stint letteralmente da mani nei capelli. “Ad essere sincero non ...

Charles Leclerc F1 - GP Usa 2019 : “Mi spiace per il quarto posto - ma il distacco è minimo. Il problema nelle FP3 mi ha condizionato” : Non può essere contento il monegasco Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Austin, in Texas, il 22enne nativo del Principato ha concluso in quarta posizione, a 0″108 dal poleman Valtteri Bottas. Un time-attack molto tirato, con cinque piloti racchiusi in meno di tre decimi. Charles, senza dubbio, non è stato troppo fortunato. Il problema tecnico sul motore ...

VIDEO F1 - GP Stati Uniti 2019 : Charles Leclerc si ferma nella FP3 per un problema tecnico : Momenti di apprensione nel corso della terza sessione di prove libere (clicca qui per la cronaca) del Gran Premio degli USA 2019. Charles Leclerc, intatti, è stato appiedato dalla sua SF90 per un problema che, si verrà a sapere successivamente, si trattava di una perdita d’olio. Andiamo a rivedere lo stop del pilota monegasco che ha perso tutta la sessione ma che potrà prendere il via regolarmente nelle qualifiche senza penalizzazioni ...

F1 - Risultato FP3 GP Usa 2019 : Verstappen e Vettel vicinissimi - Charles Leclerc fermo per un problema al motore! : Max Verstappen si conferma in grande spolvero ad Austin e si aggiudica la terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il talentuoso olandese classe 1997 ha firmato il miglior tempo del turno nella simulazione di qualifica con gomme morbide in 1’33″305 mettendo in evidenza un ottimo feeling con la Red Bull sul tracciato texano. Il figlio ...

F1 - Risultato FP3 GP Usa 2019 : Verstappen e Vettel vicinissimi - Charles Leclerc fermo per un problema al motore! : Max Verstappen si conferma in grande spolvero ad Austin e si aggiudica la terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il talentuoso olandese classe 1997 ha firmato il miglior tempo del turno nella simulazione di qualifica con gomme morbide in 1’33″305 mettendo in evidenza un ottimo feeling con la Red Bull sul tracciato texano. Il figlio ...

F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica FP3. Max Verstappe precede Sebastian Vettel. Problemi per Charles Leclerc : Si è appena conclusa la FP3 del GP degli USA, valida per il Mondiale di F1: l’olandese della Red Bull Max Verstappen chiude davanti a tutti in 1:33.305, andando a precedere di 218 millesimi il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Terza piazza per il pilota della McLaren Lando Norris, staccato di 0.513. risultato E classifica FP3 GP USA 2019 DI F1 1) Max Verstappen (Red Bull) 1:33.305 2) Sebastian Vettel (Ferrari) +0.218 3) Lando Norris ...

Formula 1 – Fuma la Ferrari di Leclerc nelle FP3! Problema al motore : Charles rischio penalità [VIDEO] : Problema al motore per Charles Leclerc nelle FP3 di Austin: il pilota Ferrari finisce fuori pista alla curva 19 e aspetta di conoscere l’eventuale penalità Il sabato di Austin si apre con una brutta notizia per la Ferrari. All’inizio delle FP3 Charles Leclerc ha riscontrato un Problema al motore che lo ha fatto finire fuori pista alla curva 19. Una gran quantità di fumo è fuoriuscita dalla Ferrari del pilota monegasco che ha ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Usa 2019 : “Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto” : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: nella seconda sessione Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto, dopo il settimo della prima. Così il monegasco della Ferrari ai microfoni Sky: “Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto”. VIDEOINTERVISTA Charles LELCERC PROVE LIBERE DEL GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...