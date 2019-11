Centocelle | Politi Lega | “Sindaco chieda intervento Esercito”

Fonte : romadailynews

(Di sabato 9 novembre 2019) “L’escalation di atti intimidatori che ha colpito il quartiereè senza precedenti. Tre locali dati alle fiamme nel giro di un mese. Per la “Pecora Elettrica” era la seconda volta”. Lo dichiara in una nota Maurizio, capogruppoin Assemblea Capitolina. “La frequenza degli atti lascia presagire la strutturalità dell’azione criminale. Secondo quanto diffuso dagli inquirenti nei giorni scorsi, non si esclude che gli atti siano dovuti al fastidio che i locali, aperti fino a tardi, creano allo spaccio imperante nel quartiere. C’è bisogno di unpesante da parte delle istituzioni cittadine, ma sopratutto statali. Il tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza si riunisca immediatamente e il Sindacol’dell’esercito.non può vivere nella paura” conclude la ...

