Caserta | abusa sessualmente della figlia 13enne | arrestato padre orco

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) È ritenuto responsabile di abusi sessuali ai dannipropriaminorenne di 13 anni e per questa grave accusa stamattina un 44enne di Sessa Aurunca, piccolo centro collinare delno, è stato raggiunto da un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiestaProcuraRepubblica. L’indagine, avviata qualche mese fa dalle forze dell’ordine, ha tratto origine dalla querela sporta dalla madrevittima, nonché ex moglie dell’indagato, insospettitasi per i frequenti attacchi di panico che laaveva improvvisamente cominciato a manifestare al ritorno dalle vacanze trascorse con il, motivo per il quale la ragazza era stata costretta, in più occasioni, a ricorrere alle cure del pronto soccorso e a intraprendere un percorso psicologico.Proprio attraverso questo percorso la ragazza ha rivelato ...

