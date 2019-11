Cascina esplosa ad Alessandria - c'è un fermato. In caserma il proprietario : Svolta nella notte nelle indagini sull'esplosione di Quargneto: c'è un fermato. I carabinieri del Comando provinciale di Alessandria hanno ascoltato il proprietario della Cascina,...

Cascina esplosa.Cc sentono proprietario : 02.20 E' Giovanni Vincenti, il proprietario della Cascina di Quargnento (Alessandria) esplosa, l'uomo ascoltato dai Carabinieri del comando provinciale di Alessandria nell'ambito delle indagini per la morte dei tre vigili del fuoco. A renderlo noto è l'avvocato dell'uomo, Laura Mazzolini. "Ho assistito all'interrogatorio, non posso dire nulla", ha detto il legale lasciando gli uffici dell'Arma. Vincenti si trova ancora all'interno della ...

Cascina esplosa - Cc ascoltano 1 persona : 01.32 I Carabinieri del Comando provinciale di Alessandria stanno ascoltando una persona, assistita da un avvocato, nell'ambito delle indagini sull'esplosione della Cascina di Quargnento in cui sono morti tre Vigili del fuoco nella notte tra lunedì e martedì. Sull'attività investigativa l'Arma mantiene il massimo riserbo. Il fascicolo aperto in Procura ipotizza i reati di omicidio plurimo, lesioni e crollo doloso.

Cascina esplosa - folla ai funerali dei 3 vigili del Fuoco. L'abbraccio di Conte alle famiglie : Nella cattedrale anche Giuliano Dodero, il capo squadra dei vigili del fuoco rimasto ferito nell'esplosione

Cascina esplosa - in campo il Ris. Venerdì i funerali dei vigili morti. Il procuratore di Alessandria : “Non si tratta di ripicche” : Non ripicche di vicinato o invidia. “Chi l’ha fatto, lo ha fatto per uccidere”dice il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, che ha fatto il punto sulle indagini relative all’esplosione di Quargnento (Alessandria) che, nella notte tra lunedì e martedì, ha causato la morte di tre vigili del fuoco. “È chiaro che il gesto non si inquadra in ripicche di vicinato, ma è ben più grave. L’attività investigativa continua ...

Alessandria - il proprietario della Cascina esplosa : "Il movente è l'invidia. Ho già fatto i nomi" : Ha accettato di parlare con la stampa il proprietario della cascina esplosa lunedì notte in provincia di Alessandria, causando il decesso di tre vigili del fuoco e il ferimento di altri due pompieri e un carabiniere. Giovanni Vincenti, imprenditore, ha detto al Messaggero di avere qualche idea sul m

Cascina esplosa ad Alessandria - proprietario accusa : “Movente è l’invidia - mai accettati in paese” : "Io negli anni ho subito diversi atti dolosi, non siamo mai stati ben acquisiti da quel paese da quando ci siamo trasferiti, penso si tratti di pura e semplice invidia" ha dichiarato il 55enne Giovanni Vincenti, proprietario della Cascina fatta esplodere a Quargnento provocando la morte di tre vigili del fuoco.Continua a leggere

Alessandria - il proprietario della Cascina esplosa : “Dissidi familiari? Una cattiveria. Penso che sia successo per invidia” : Proseguono le indagini sull’esplosione della cascina di Quargnento (Alessandria) in cui sono rimasti uccisi tre vigili del fuoco. È stato usato un ordigno ‘fai da te’ con un materiale ben diverso da quello utilizzato dalla criminalità organizzata come spiega Enrico Cieri, procuratore di Alessandria che coordina l’inchiesta per omicidio plurimo e crollo doloso. Sui corpi dei tre vigili del fuoco morti, sotto le macerie è stato ...

Alessandria - Cascina esplosa : bonificata l’area. Migliorano le condizioni dei tre sopravvissuti : Il giorno dopo lo scoppio che si è portato via la vita di tre vigili del fuoco sono riprese le operazioni di scavo tra le macerie dell’edificio di due piani esploso lunedì notte a Quargnento, vicino ad Alessandria. L’area è stata bonificata. “È stato fatto un controllo con l’esplosimetro – ha spiegato il portavoce del corpo Luca Cari – per verificare che non ci fosse presenza di gas, ora si scava con cautela, l’accertamento va ...

La vendetta - i debiti e le liti familiari : tutte le piste dell’inchiesta sulla Cascina esplosa : Il proprietario della tenuta di Quargnento è stato sentito dagli inquirenti. Non è indagato, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro in merito ai presunti dissidi in famiglia e coi vicini come movente dell’accaduto. La cascina dove le esplosioni hanno ucciso i tre vigili del fuoco era in vendita da tempo.Continua a leggere

La moglie di Matteo - morto da vigile del fuoco nella Cascina esplosa : «Ho detto a mia figlia che non rivedrà più il papà» : Elisa Borghello è la moglie di Matteo Gastaldo, uno dei tre vigili morti nella notte fra domenica e lunedì nell’alessandrino.

Cascina esplosa - telefonata choc del carabiniere : «Stiamo morendo - è crollato tutto» : L'esplosione di una Cascina a Quargnento (Alessandria) è costata la vita a tre vigili del fuoco, mentre altri due pompieri e un carabiniere sono rimasti feriti. Il carabiniere Roberto...

Alessandria - Cascina esplosa : la pista del dissidio familiare dietro la morte dei tre pompieri : Si comincia a far luce sulle cause che hanno portato alle esplosioni e al seguente incendio di un cascinale abbandonato a Quargneto, in provincia di Alessandria, la sciagura in cui hanno perso la vita tre vigili del fuoco, altrettanti i pompieri feriti. In base ai primi rilievi di indagine, la trage

Alessandria - chi sono i tre Vigili del fuoco morti nella Cascina esplosa a Quargneto : sono uno originario di Reggio Calabria e due di Alessandria i tre Vigili del fuoco vittime dell’esplosione la notte tra lunedì e martedì nella cascina esplosa in via Francesco d’Assisi a Quargnento, nell’alessandrino. Calabrese era Antonio Candido, Nino per gli amici, 32 anni. Si era però trasferito in Piemonte, ad Albenga, dove viveva con la moglie e con due pitbull. Aveva frequentato l’istituto “Augusto ...