Carolina Stramare | la Miss Italia con Eros Ramazzotti? Non volevo parlarne | ma

Eros Ramazzotti e Carolina Stramare insieme? Miss Italia rompe il silenzio : “Volevo evitare - ma…” : Da quando il settimanale Spy ha lanciato l’indiscrezione del flirt tra Carolina Stramare ed Eros Ramazzotti non si parla d’altro. Nell’ultimo numero in edicola, il magazine scrive che dietro alla recente rottura di Miss Italia 2019 con il fidanzato Alessio potrebbe esserci proprio lo zampino di Eros. Secondo la rivista, infatti, non è da escludere che tra i due ci possano essere stati dei contatti e che dietro al ritorno da single della bella ...

"Nessuna storia d'amore con Eros" - Carolina Stramare smentisce tutto : Miss Italia pubblica su Instagram la smentita delle voci circolate che la vedrebbero vicina al cantante romano

Carolina Stramare e Eros Ramazzotti insieme? Parla lei : la verità : Carolina Stramare ed Eros Ramazzotti si frequentano? Miss Italia rompe il silenzio: la verità sul loro rapporto Nelle scorse ore è circolata una curiosa voce gossippara che ha sussurrato di un possibile avvicinamento sentimentale tra Eros Ramazzotti e Carolina Stramare. A lanciarla è stato il magazine Spy che ha pure aggiunto che dietro alla relazione […] L'articolo Carolina Stramare e Eros Ramazzotti insieme? Parla lei: la verità proviene ...

Eros dimentica Marica - innamorato di Carolina Stramare : l’indiscrezione : Carolina Stramare ha lasciato il fidanzato per Eros Ramazzotti? Secondo le ultime indiscrezioni il cantante romano avrebbe già ritrovato l’amore dopo l’addio a Marica Pellegrinelli. La fortunata sarebbe proprio Miss Italia che è tornata single da qualche settimana. A svelarlo il settimanale Spy secondo cui a contribuire alla rottura fra la modella 27enne e lo storico fidanzato sarebbe stato proprio l’interesse per ...

Miss Italia Carolina Stramare presunto flirt con Eros Ramazzotti : La Miss Italia Carolina Stramare ha lasciato il fidanzato Alessio Falsone per il cantante Eros Ramazzotti. A rilanciare il nuovo e presunto gossip è il settimanale “Spy” che nell’ultimo numero riporta l’indiscrezione secondo cui dietro la recente rottura con il fidanzato decisa dalla Miss potrebbe esserci proprio Eros Ramazzotti anche lui single dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli.” Carolina Stramare è da poco tornata ...

Carolina Stramare - Miss Italia nuova fiamma di Eros Ramazzotti? : Carolina Stramare, Miss Italia 2019 è tornata single Come da tradizione, anche Miss Italia 2019 è tornata single. Carolina Stramare ha infatti annunciato la fine della sua relazione con Alessio Falsone, che potrebbe presto approdare come tronista a Uomini e Donne. Il rumor diffuso dal settimanale Spy è abbastanza clamoroso. Carolina Stramare, Miss Italia appena tornato single dopo ...

Carolina Stramare ha lasciato il fidanzato per Eros Ramazzotti? L'indiscrezione : Dietro la rottura di Miss Italia 2019 con Alessio Falsone aleggerebbe l'ombra del cantautore romano: L'indiscrezione...

Eros Ramazzotti e Miss Italia Carolina Stramare : il gossip impazza - spiffero : Eros Ramazzotti e Carolina Stramare (Miss Italia 2019): il gossip impazza, lo spiffero di Spy Che succede tra Eros Ramazzotti e Carolina Stramare, fresca Miss Italia 2019? Il settimanale Spy, nell’ultimo numero in edicola, ha lanciato uno spiffero molto curioso, scrivendo che dietro alla recente rottura della più bella del BelPaese con il fidanzato potrebbe […] L'articolo Eros Ramazzotti e Miss Italia Carolina Stramare: il gossip ...

Miss Italia - Carolina Stramare torna single : «Ecco perché è finita con Alessio» : Carolina Stramare non è più fidanzata e non è colpa della corona. A raccontare a ?Leggo? le ragioni della fine della storia con Alessio Falsone, durata otto mesi,...

Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single - è finita con Alessio Falsone : Nel mondo dello spettacolo è universamente nota come ‘la maledizione delle Miss’ ed è quel fenomeno per cui una reginetta di bellezza approdata al concorso da fidanzata ne esce single. È successo anche a Carolina Stramare, Miss Italia 2019, che avrebbe messo in stand by la relazione con Alessio Falsone. A darne notizia è la stessa Carolina in un’intervista a DiPiù, come riporta Fanpage.it: “Ci sentiamo tutti i ...

Miss Italia - Carolina Stramare torna single : l’ex fidanzato verso U&D : Carolina Stramare è di nuovo single e il suo ex fidanzato, Alessio Falsone, potrebbe presto sbarcare a Uomini e Donne. Qualche mese fa la modella è stata eletta Miss Italia 2019. Dopo la vittoria sul palco in tanti avevano notato il suo bellissimo fidanzato, accanto alla ventenne da diverso tempo. La coppia sembrava molto innamorata su Instagram, ma sembra che l’idillio si sia rotto. La Stramare infatti ha confessato al settimanale DiPiù ...

Carolina Stramare torna single : ‘Devo pensare a me e basta’ : Carolina Stramare è finita al centro del gossip. La Miss Italia in carica è tornata single. A darne l’annuncio è stata la diretta interessata tramite un’intervista al settimanale Di Più. La Stramare, quando ha deciso di partecipare al concorso di bellezza, ha più volte riferito che è stata incoraggiata dal suo fidanzato Alessio. Il ragazzo l’ha sempre spronata a partecipare a Miss Italia. Dopo la conquista del titolo, i due ragazzi in varie ...