Carfagna | Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione se Renzi togliesse

Renzi chiama il partito di Berlusconi : “Noi approdo naturale - aspettiamo dirigenti”. Carfagna possibilista su “Forza Italia Viva” : Prove tecniche di unione tra il nuovo partito di Matteo Renzi e quello di Berlusconi. Con l’ex segretario Pd, già architetto del Patto del Nazareno, a rompere gli indugi: “Porte aperte a nuovi dirigenti”. Tutto si consuma sul palco del teatro Franco Parenti di Milano, al festival de Linkiesta: “Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe ...

Mara Carfagna - Forza Italia Viva? "Se Matteo Renzi non sostiene più il governo di sinistra..." : Mara Carfagna non lo esclude più un asse con Matteo Renzi. A sorpresa la forzista ha affermato che se l'ex premier "dichiarasse di non voler più sostenere il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni forse Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione". Del resto, ha sottolineato la Carfag

Mara Carfagna : "Forza Italia Viva? Suggestione se cade il Governo". Matteo Renzi : "Porte aperte" : Scambio di messaggi tra l’azzurra Mara Carfagna e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Carfagna, a Linkiesta Festival, ha risposto a chi le domandava se immagina un’esperienza nel centrodestra diversa da Forza Italia, suggerendo il nome Forza Italia Viva. “Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una ...

Carfagna apre a Renzi : “Se rompe con il governo facciamo Forza Italia Viva” : Mara Carfagna, ospite a Milano del Linkiesta Festival, ha fatto una battuta su un possibile progetto politico con il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi: "Se dichiarasse di non voler sostenere più questo governo di sinistra, ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione".Continua a leggere

Mara Carfagna candidata in Campania? Sì di Matteo Salvini - fuoco amico da Forza Italia : Ieri, martedì 5 ottobre, Matteo Salvini ha inaugurato la campagna elettorale in Campania, regione che voterà in primavera. Resta ancora però da individuare il nome del candidato del centrodestra unito. E il leader della Lega, secondo quanto rivela La Stampa, deve fare i conti con una lunga fila di p

Mara Carfagna e il documento dei 24 azzurri contro Matteo Salvini : nel mirino la deriva di Forza Italia : Che sia un semplice documento anti-Salviniano o un vero gruppo parlamentare autonomo, lo si capirà nei prossimi giorni. Al momento l' unica certezza è che in Forza Italia la spaccatura è profonda. Un tot di deputati e senatori azzurri non condivide la linea berlusconiana, la giudica troppo appiattit

Mara Carfagna è sempre più vicina all'addio a Forza Italia : Ira di Silvio Berlusconi contro Mara Carfagna. Si accomodi fuori da Forza Italia chi critica in maniera "strumentale" le posizioni del partito, fa capire il Cavaliere. "Mi aspetto che nel Movimento che ho fondato nessuno si permetta di avanzare dei dubbi sul nostro impegno a fianco di Israele e del popolo ebraico, contro l'antisemitismo e ogni forma di razzismo", scandisce nella nota, diffusa all'indomani delle critiche della vice presidente ...

Giorgia Meloni contro Mara Carfagna : "Forza Italia ha dei problemi? Non dia la colpa a me e Salvini" : Giorgia Meloni rompe il silenzio dopo le numerose dichiarazioni di Mara Carfagna. E lo fa per risponderle. Il punto è che la deputata azzurra da tempo pungola il suo stesso partito, cercando di tenerlo lontano da quella che bolla come "deriva sovranista", tanto da disertare la manifestazione del cen

Forza Italia compatta in piazza ma pesa il no della Carfagna : Tutti in piazza San Giovanni a rispondere all'appello del capo. I massimi dirigenti campani di Forza Italia si sono mostrati nella Capitale in forma di gruppo compatto: il capo...

Forza Italia - Gelmini : “Carfagna via? No divisioni - scissione non avrebbe senso”. Salvini : “Unità”. Ma la piazza leghista non è convinta di B. : Dalle polemiche interne tra Mara Carfagna e Silvio Berlusconi per la presenza di Forza Italia nella piazza a trazione leghista, al tentativo di nascondere l’ennesima faida azzurra. A San Giovanni, per la manifestazione unitaria del centrodestra (ma promossa dalla Lega), FI si spacca. La vicepresidente della Camera (come Renato Brunetta e Lucio Malan, ma non solo) è critica e non si presenta, altri come le capogruppo Mariastella Gelmini e ...

Mara Carfagna contro Matteo Salvini e Casapound in piazza a Roma : si spacca Forza Italia : La tartaruga di Casapound ribalta Forza Italia. È Mara Carfagna a guidare la rivolta azzurra contro la manifestazione di piazza di Matteo Salvini sabato a San Giovanni a Roma. All'evento della Lega, sotto lo slogan "Orgoglio Italiano" ha aderito Giorgia Meloni e poi, a ruota, anche Silvio Berlusconi

Mara Carfagna attacca Matteo Salvini : "Spero che il quadrumvirato abbia il coraggio di difendere Forza Italia" : "Spero che il quadrumvirato di Forza Italia abbia il coraggio di difendere 25 anni di storia liberale che non possono essere liquidati così". Mara Carfagna non ha preso bene le parole pronunciate da Matteo Salvini nella lunga intervista al Foglio, nella quale ha fatto una sostanziale retromarcia sul

Silvio Berlusconi - retroscena dal cuore di Forza Italia : gli uomini della Carfagna temono l'agguato leghista : Si rischia "l'effetto boomerang". La svolta di Silvio Berlusconi, che ha annunciato l'adesione di Forza Italia alla grande manifestazione di piazza di Matteo Salvini a San Giovanni, sabato prossimo, non convince una metà di azzurri. Anzi, per la precisione manda nel panico i più lontani tra i forzis

Silvio Berlusconi-Mara Carfagna - retroscena sulla cena : "Se me lo chiedi - sono pronta a lasciare Forza Italia" : Forza Italia è sempre più divisa, da una parte l'ala filo-sovranista dall'altra quella più moderata. Una divisione che porta inevitabilmente a screzi interni. Nonostante Antonio Tajani garantisca che "il partito è compatto" e "non ci sono correnti", dall'altra il senatore Massimo Mallegni lamenta l'