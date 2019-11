Carfagna apre a Renzi | “Se rompe con il governo facciamo Forza Italia Viva”

Leopolda - Renzi : «Salvini come Don Abbondio». Poi apre ai delusi di Fi - ma Carfagna lo gela : «Fare con il Pd come Macron con i socialisti» francesi, che li ha prosciugati di voti fin quasi a farli sparire: Matteo Renzi chiude la decima Leopolda con quella che dal suo ex partito...