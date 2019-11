Cancro | in Italia ogni anno si registrano 33 mila tumori del sangue

Tumori : arti marziali contro il Cancro - ‘Rabbi G’ prossima settimana in Italia (3) : (Adnkronos) – L’Italia è il primo Paese in Europa in cui, da novembre 2011, l’associazione ha avviato la propria attività. Gli istruttori di Kkc affiancano i piccoli pazienti sia nella degenza sia nella riabilitazione extra-ospedaliera, promuovendo lezioni e corsi pratici per allenare il corpo, ma soprattutto la mente, attraverso l’insegnamento di semplici tecniche delle arti marziali ed esercizi di respirazione. ...

Tumori : arti marziali contro il Cancro - ‘Rabbi G’ prossima settimana in Italia : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Combattere e vincere la battaglia contro i Tumori infantili, allenando il corpo e la mente dei bambini e dei loro familiari con le tecniche delle arti marziali. E’ l’obiettivo dei volontari dell’associazione Kids kicking cancer (kidskickingcancer.org), fondata da rabbi Elimelech Goldberg, per tutti “Rabbi G”, che in occasione del ventennale di Kkc la prossima settimana sarà ...

Tumori - lo studio italiano : anche il Cancro resiste ai farmaci - come i batteri : I Tumori resistono alle terapie, come fanno i batteri con gli antibiotici: lo ha scoperto uno studio dell’Istituto di Candiolo Fpo-Irccs, sostenuto da Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro e da Fondazione Airc e pubblicato su ‘Science’. Finora si riteneva che il cancro resistesse ai farmaci perché un piccolo numero di cellule resistenti alla terapia è già presente nella massa tumorale, ancora prima della ...

Tumori : “In Italia vivono 150mila cittadini con mutazione BRCA - che predispone a sviluppare alcuni tipi di Cancro” : In Italia vivono circa 150mila persone con la mutazione di due geni (BRCA 1 e/o BRCA 2), che determina una predisposizione a sviluppare alcuni tipi di tumore (in particolare della mammella, ovaio, pancreas e prostata) più frequentemente rispetto alla popolazione generale. Il rischio di trasmissione dai genitori ai figli delle mutazioni BRCA è del 50%. La maggior parte di questi cittadini non sa di essere portatore della mutazione e, quindi, del ...

“Car-T rivoluzione antiCancro. L’Italia non perda questa sfida”. Intervista a Franco Locatelli : Armare le cellule del sistema immunitario per riconoscere e uccidere i tumori. Così funziona Car-T, l’innovativa terapia cellulare che, dopo aver dato risultati straordinari su alcuni tumori del sangue, promette una svolta epocale nella lotta al cancro. Una terapia costosissima che oggi, dopo una lunga attesa, è disponibile anche in Italia sotto forma di un farmaco prodotto all’estero da Novartis, ma che in teoria ...

La timida via italiana alla promessa antiCancro Car-T : Questa storia inizia da una sigla: Car-T, “Chimeric antigen receptor T cells”, nome in codice di una terapia anticancro capace di programmare il nostro sistema immunitario a riconoscere i tumori e ucciderli. Arabo, per la stragrande maggioranza della popolazione. Ultima speranza, per molti malati di tumore che seguono gli sviluppi di questa nuova terapia cellulare per ora approvata solo per alcuni tumori del sangue. E ancora: terreno ...

Nel Sud Italia si muore ancora troppo di tumore : “l’assistenza è terrificante. Il Cancro al seno uccide perché le strutture sono carenti” : “Nella lotta contro il cancro l’Italia è uno dei Paesi di punta ma questo non si traduce in una adeguata qualità dell’assistenza. Dal punto di vista assistenziale in certe Regioni siamo all’avanguardia mondiale ma in altre Regioni l’assistenza è veramente terrificante. Si arriva tardi alla diagnosi“. Lo ha detto Walter Ricciardi, nominato ieri presidente del ‘Mission Board for Cancer‘ della ...

L'italiano da 20 miliardi che vuole battere il Cancro : Maria Sorbi Le strategie dei prossimi anni per la lotta al cancro in Europa sono in mano sua. Walter Ricciardi è stato nominato presidente del Mission board on cancer, organismo europeo che gestisce un fondo da 20 miliardi di euro, messi a disposizione dal Parlamento Ue e dagli Stati membri, per la ricerca e gli interventi sociali e clinici contro i tumori. Un incarico enorme, contando che Ricciardi avrà l'ultima parola sui bandi da ...

Patologia colpisce oltre 1 milione di persone in Italia : comune e diffusa quasi come ictus e Cancro ma sottostimata e sotto curata : È comune e diffusa quasi come ictus e cancro1 eppure è ancora oggi sottostimata e sotto curata, parliamo della fibrillazione atriale, una Patologia che colpisce oltre 1 milione di persone in Italia1-2, quasi 90.000 in Campania1-2. Oggi a Castel dell’Ovo è in programma un incontro tra i massimi esperti delle varie discipline che lavorano in sinergia per il trattamento della Patologia con l’obiettivo di valorizzare l’innovazione in un settore che ...

Emma Marrone - Elena Santarelli a Italia Sì : "Il suo gesto quando mio figlio si ammalò di Cancro" : "quando mio figlio Giacomo era malato ho chiesto a Emma Marrone di venire in ospedale a cantare per i bambini. Lei mi ha detto subito sì: non ci ha pensato un secondo". Elena Santarelli, ospite di Marco Liorni a Italia Sì, su Raiuno, ha parlato della cantante che è stata operata in questi giorni e c

L’appello dell’Istituto Pasteur Italia : adottate un ricercatore per sviluppare nuovi approcci terapeutici contro le malattie infettive e il Cancro : Studiare i meccanismi molecolari che governano l’integrità delle nostre cellule, e studiare le interazioni tra batteri, virus, parassiti e il nostro organismo, perché le alterazioni di questi processi sono la causa di malattie infettive, patologie infiammatorie croniche, neurodegenerative e l’insorgenza di tumori. È questo il lavoro incessante dei ricercatori dell’Istituto Pasteur Italia: unica sede Italiana del network dei 32 Istituti Pasteur ...

IgNobel - vince la pizza antiCancro ‘se fatta a mangiata in Italia’ : premi irriverenti della scienza : I premi irriverenti della scienza, gli IgNobel (da leggere IgNobel), sono stati assegnati anche per questo 2019. A guadagnarsi una vittoria è anche l'Italia con la dimostrazione dei potere anticancro della pizza, che però deve essere fatta e mangiata nel nostro Paese. Vediamo insieme tutti i vincitori.Continua a leggere