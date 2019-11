Fonte : optimaitalia

(Di sabato 9 novembre 2019) Correte a cancellare: questa l'opinione di Brian Acton, co-di, espressa già in occasione dello scorso marzo, nel pieno dello scandalo scoppiato per la questione di Cambridge Analytica. Già all'epoca Acton era parso molto chiaro: "It is time. #delete", come se non ci fosse altra cosa da fare. A margine di un'intervista da lui rilasciata per il 25 esimo anniversario di 'Wired', Action ha rincarato la dose, affermando che nel momento in cui pubblicò quel tweetsi trovava nel bel mezzo di una bufera mediata in relazione alla privacy dei propri utenti. Acton non fu il solo ad esprimere tutto il suo disappunto, seguito a ruota da altri dirigenti (Chamath Palihapitiya tra questi), che manifestarono delle perplessità inerenti al funzionamento stesso dite che Action ultimamente ha contribuito alla fondazione della Signal ...

OptiMagazine : Cancellate #Facebook: la pensa così il co-fondatore di #WhatsApp - venti4ore : Casapound e Forza nuova oscurate sui social, cancellate le pagine su Facebook e Instagram - LucyMilano92 : RT @edosyloslabini: Docenti cacciati dall'Università per le loro posizioni 'scomode', pagine facebook cancellate e vietato l'ingresso a gio… -