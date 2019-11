Camorra | era pronto a volare a Dubai | preso boss dei Mallardo

Live-Non è la D’Urso - Tony Colombo : “La Camorra è una mer**”. E la moglie Tina Rispoli : “Lo dicono gli altri che il mio ex marito era un camorrista” : La saga trash che ha per protagonisti il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso il 23 agosto 2012, sul lungomare di Terracina, continua nel salotto del lunedì sera di Barbara D’Urso. Questa volta, però, si passa di grado: perché non si parla solo della carrozza, dei cavalli e delle nozze più discusse d’Italia. Dopo la polemica per il matrimonio e il fascicolo della Procura aperto ...

Napoli : in carcere a 84 anni ‘Zi Minuzz’ - il sindaco della Camorra. Boss “neutrale” come la Svizzera : chi è Carmine Montescuro : Neutrale, come la Svizzera. Infatti il suo clan lo hanno chiamato “Piccola Svizzera”. Perché la figura di Carmine Montescuro, un vecchio signore di camorra di 84 anni che ha attraversato decenni di piogge di inchieste e di faide a Napoli senza bagnarsi, si collocava come “elemento neutrale nel panorama criminale cittadino e a essere operativo essenzialmente in affari di natura economica”, scrive il gip Alessandra Ferrigno in una poderosa ...

Maxi-operazione antiCamorra in Irpinia - 23 arresti della Dda Contestato scambio elettorale : Operazione anticamorra in Irpinia. Dall'alba di oggi oltre 250 carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati per l?esecuzione di 23 misure coercitive, per il reato di...