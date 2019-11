Calciomercato Juventus | beffa “Real” all’orizzonte | i blancos superano tutti

Calciomercato Juventus : Rabiot - Can e Rugani possibili contropartite per Pogba (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime voci si concentrano su Paul Pogba, fortissimo centrocampista transalpino che milita nelle fila del Manchester United. Il campione del mondo sarebbe stato messo nel mirino dalla Juventus per il futuro, come conferma il quotidiano torinese "Tuttosport". Il club bianconero sarebbe pronto ad un vero e proprio duello di mercato con il Real ...

Calciomercato Juventus - possibile sfida al PSG per Allan del Napoli : Una settimana molto delicata per due delle società calcistiche più importanti in Italia: parliamo di Inter e Napoli, con la società di Suning che è stata in qualche modo 'turbata' dall'ennesima dichiarazione pesante di Conte riguardante il mercato. Per quanto riguarda il Napoli, la situazione fra società ed alcuni giocatori è peggiorata anche e soprattutto per la scelta di De Laurentiis di adottare un ritiro punitivo subito dopo la sconfitta ...

Juventus Sito Ufficiale : indirizzo web Juventus FC per biglietti - settore giovanile - rosa e Calciomercato : Per i grandi appassionati di calcio, e in particolare della Juventus, il Sito Ufficiale della squadra è senza dubbio lo strumento essenziale per essere sempre aggiornati su tutto ciò che succede all’interno della società alla quale, come d’altronde ad ogni altra squadra di serie A, è molto probabile capitino repentini cambiamenti e colpi di scena. La Juventus FC è una delle maggiori società calcistiche in Italia che può vantare numerosi premi e ...

Calciomercato Napoli - Haaland è il nome caldo : su di lui anche la Juventus : Calciomercato Napoli, Haaland è il nome caldo: su di lui anche la Juventus Haaland, giovane centravanti del Salisburgo e capocannoniere della Champions League con 7 gol, è entrato nel mirino di top club, tra cui anche Napoli e Juventus. Gli azzurri hanno già contattato l’agente (Raiola), ma non sono gli unici. Ecco ciò che dice in merito Alfredo Pedullà. “Stiamo parlando di un fantastico talento, per tutti gli addetti ai lavori molti ...

Calciomercato Juventus : l’Arsenal si muove per Demiral - Haaland possibile solo in estate : Demiral e Haaland sono gli uomini del giorno per il Calciomercato della Juventus. I bianconeri, dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, domenica affronteranno il Milan per tenersi stretta la testa della serie A. Tra una gara e l’altra c’è però spazio per le ultime notizie sulle trattative di mercato che sarebbero pronte a partire nella sessione invernale. Nelle ultime settimane si parla sempre più spesso del futuro ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio James Rodriguez-Bentancur a gennaio : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il club bianconero non avrebbe mollato James Rodriguez. Il talentuoso centrocampista colombiano sta vivendo un periodo notevolmente difficile, soprattutto a causa dei suoi continui infortuni, che ne condizionano fortemente il rendimento. Il suo nome, però, resta uno dei più chiacchierati del Calciomercato, ...

Calciomercato Juventus - Haaland sarebbe stato vicino ai bianconeri nel 2018 : In Champions League la punta norvegese del Salisburgo, Erling Braut Haaland, sta davvero brillando. Il classe 2000 sta dimostrando di avere enormi abilità tecniche e fisiche, grazie alle quali ha già segnato sette gol nella massima competizione europea. L'ultimo è stato realizzato proprio contro il Napoli su rigore, nel match che il Salisburgo ha chiuso in parità, 1-1, contro la squadra di Ancelotti. La società austriaca si coccola un talento ...

Calciomercato Juventus - Cuadrado potrebbe rinnovare per due o tre anni (RUMORS) : Nella Juventus che sta raccogliendo importanti risultati in Serie A ed in Champions League, alcuni giocatori stanno brillando più degli altri. Pjanic ad esempio, rispetto allo scorso anno, sembra aver fatto quel definitivo salto di qualità, merito sicuramente del gioco offensivo promosso da Maurizio Sarri. Altra riscoperta è Higuain, ritornato in bianconero con la volontà di dimostrare tutto il suo valore. Il giocatore che però sembra aver ...

Calciomercato Juventus - Haaland possibile erede di Cristiano Ronaldo : Il Calciomercato riaprirà a gennaio, ma la Juventus è già attivissima. In particolare la dirigenza bianconera sta pensando al futuro. Andrea Agnelli vorrebbe infatti mettere a segno un altro grande colpo in attacco dopo Cristiano Ronaldo e sta monitorando alcuni profili per la fase offensiva. In questi giorni si sta facendo spesso il nome di Kylian Mbappé (campione francese che milita nelle fila del Paris Saint Germain), ma la Juventus avrebbe ...

Calciomercato Juventus - Rugani al Milan resterebbe una possibilità remota : Nonostante manchino poco meno di due mesi all'inizio del Calciomercato invernale, i media sportivi continuano a lanciare interessanti indiscrezioni e presunte trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Una delle società che potrebbero risultare protagoniste sarebbe proprio la Juventus, non tanto e non solo negli acquisti, ma soprattutto nelle cessioni. Infatti, sia per motivi di bilancio, sia per volontà di alcuni giocatori di trovare ...

Calciomercato Juventus - nel mirino Hakimi del Borussia Dortmund per gennaio : Mancano ancora quasi due mesi alla riapertura del Calciomercato invernale, ma la Juventus è già molto attiva: il club bianconero potrebbe intervenire con un importante acquisto per rinforzare le fasce laterali. Al momento Cuadrado e Danilo garantiscono la copertura della fascia destra, ma a sinistra ci sarebbe solo Alex Sandro in quanto De Sciglio finora non ha avuto continuità a causa dei numerosi problemi fisici. Stando alle ultime ...

Calciomercato Juventus - possibile sfida di mercato fra Barca e Man City per Bentancur : La Juventus è pronta a disputare l'importante match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca che potrebbe regalare la qualificazione matematica agli ottavi della massima competizione europea, mentre domenica ci sarà il big match di Serie A contro il Milan prima della sosta del campionato. Nonostante quindi l'argomento principale resti il calcio giocato, arrivano importanti notizie su presunte trattative che potrebbero svilupparsi nel 2020, ...

Calciomercato - Scamacca sarebbe visionato da Milan - Juventus - Inter e Arsenal : Secondo quanto riportato da seriebnews.com, il Milan sarebbe uno dei quattro club Interessati all'idea di acquistare l'attaccante di proprietà del Sassuolo Gianluca Scamacca. La Elliott Management, proprietaria dei rossoneri, ha finora adottato una strategia di mercato incentrata sull'acquisto di giovani giocatori con un alto potenziale che possono generare future plusvalenze. Il Milan ha speso 70 milioni di euro a gennaio per Krzysztof Piatek e ...

Calciomercato - 100 milioni dalla Juventus per il colpaccio in attacco : scambio con il Psg - duello Spal-Samp e Torino-Fiorentina : Continuano a muoversi sul Calciomercato i club del campionato di Serie A ma non solo tante novità che riguardano i club esteri in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. I club non hanno intenzione di farsi trovare impreparati e quindi provano ad anticipare i tempi, ecco tutte le trattative delle ultime ore. Juventus – Un colpo da 100 milioni di euro. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra molto ...