Calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 | Sara Gama costretta a lasciare il ritiro

(Di sabato 9 novembre 2019) Niente da fare per. L’azzurra, riferimento difensivo principale della Nazionale italiana diallenata da Milena Bertolini, èilazzurro per via di un infortunio subito dalla calciatrice della Juventus nel corso del match disputato ieri a Benevento contro la Georgia, vinto dalle azzurre 6-0. Un assenza pesante per Bertolini che, verosimilmente, sostituiràcon Laura Fusetti in vista del prossimo match contro Malta, il 12 novembre a Castel di Sangro, valido per leagli. Le nostre portacolori sono in vetta, a punteggio pieno al proprio raggruppamento, con cinque vittorie in altrettanti match e puntano ad allungare la loro striscia, replicando la medesima prestazione del “Ciro Vigorito”. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi ...

