Busta paga 2020 e buoni pasto | cosa cambia per i dipendenti pubblici e privati

Dal bonus in Busta paga ai buoni pasto : cosa cambia nel 2020 per i lavoratori dipendenti : Il taglio del cuneo fiscale ci sarà, ma restano molte incertezze sulla platea. Secondo indiscrezioni il taglio potrebbe...

Pubblico impiego - l'agognato rinnovo del contratto si fa : in arrivo 96 euro in Busta paga : Dopo le numerose richieste dei sindacati che, da oltre un anno, invocano il rinnovo di contratto per il Pubblico impiego, con contestuale aumento medio dei salari, sembra sia giunta la svolta con una nuova proposta da parte del governo al contrario di quanto emergeva in precedenza. L'esecutivo giallorosso infatti, ha reperito le risorse necessarie a garantire aumenti in busta paga per gli statali superiori a 96 euro lordi mensili; questi avranno ...

Manovra - arriva il taglio del cuneo fiscale : a quanto ammonta l’aumento in Busta paga : Il taglio del cuneo fiscale partirà da luglio del 2020 e porterà un aumento in busta paga per i lavoratori dipendenti. Secondo il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, si tratterà mediamente di 40 euro in più per ogni singolo lavoratore tra coloro i quali rientrano nei requisiti reddituali per accedere alla misura.Continua a leggere

Bonus in Busta paga e premi per chi usa il bancomat : il governo inizia a scoprire le carte : Il taglio del cuneo fiscale partirà da luglio. A 'Porta a Porta' il ministro dell'economia Gualtieri rilancia anche la...

Taglio del cuneo fiscale - fino a mille euro l’anno in più in Busta paga per i lavoratori : Il Taglio del cuneo fiscale potrebbe arrivare già a maggio, con un aumento in busta paga di circa mille euro annui per ogni lavoratore con un reddito tra gli 8mila e i 35mila euro. Il nuovo bonus dovrebbe intervenire su quello degli 80 euro di Renzi (con una aggiunta di 40 euro annui) e riguardare anche chi percepisce tra i 26.600 e i 35mila euro.Continua a leggere

"Aumento di 96 euro (lordi) in Busta paga" : chi sorride per la possibile novità : Con oltre 3 miliardi di euro in manovra, il rinnovo del contratto nella pubblica amministrazione porterebbe un aumento di...

Assegni familiari non ricevuti in Busta paga : le cause possibili e come fare : Sei un dipendente che ha fatto richiesta di Assegni familiari ma nella busta paga non ti è stato ancora liquidato nulla? Sappi che i motivi possono essere molti: l’Inps non ha ancora autorizzato l’erogazione o l’azienda non ha tenuto monitorato lo stato di avanzamento delle domande dei propri dipendenti. come muoversi in questi casi? Il primo passo è sicuramente quello di controllare sul sito INPS l’iter di approvazione degli ANF. In base al ...

Protesta al Mc Donald’s - niente pasto in Busta paga : "Costretti a mangiare menù" : Domenica 20 ottobre sciopero e manifestazione per i lavoratori del Mc Donald’s a Roma. Il sindacato Flaica: ''Non si può...

Bonus 1000 euro lavoratori 2021 : a chi spetta in Busta paga : Bonus 1000 euro lavoratori 2021: a chi spetta in busta paga Blocco dell’aumento Iva, lotta all’evasione fiscale e aumento stipendi dei lavoratori dipendenti, tramite il taglio del cuneo fiscale. Questi i principali obiettivi della Manovra 2020, mentre diverse sono le ipotesi attualmente allo studio dell’esecutivo, tra cui un Bonus 1000 euro ai lavoratori direttamente in busta paga a partire dal 2021. E nel 2020? Ci saranno comunque alcune ...

"Via il reddito di cittadinanza - con quei soldi un bonus di 1000 euro in Busta paga" : La mozione di Forza Italia: moltiplicare per tre le risorse destinate alla riduzione del cuneo fiscale. "Se venisse...

Manovra - ecco la mozione : “abolire il reddito di cittadinanza per dare 1.000€ in più nella Busta paga di ogni lavoratore” : Taglio “reale” al cuneo fiscale per dare mille euro in più ai lavoratori e tetto alla pressione fiscale in Costituzione. Sono due delle iniziative lanciate da Forza Italia e presentate stamani in una conferenza stampa alla Camera. “La posizione di Forza Italia è chiara, non di protesta ma realista e di proposta. Se dovesse passare questa Manovra ogni mattina gli italiani avranno accanto uno Stato che non li prenderà per mano ma ...

"Abbassiamo le tasse e diamo più soldi in Busta paga ai lavoratori" - dice Conte : “È una manovra coraggiosa, nel segno della crescita pur avendo risorse limitate”. In un'intervista al Corriere della Sera il premier Giuseppe Conte difende i termini della legge economico-finanziaria varata nella notte, non senza contrasti. E respinge l'idea che si tratti di un provvedimento pallido. Anzi, “spinge l'Italia verso il futuro”. Conte fa i calcoli e racconta che “abbassiamo le tasse e con il cuneo fiscale diamo più soldi in busta ...

Confermato il "bonus" in Busta paga da luglio 2020 : aumenti da 40-50 euro al mese : Si parte con una dotazione ridotta: circa tre miliardi per il 2020. Ancora da definire la platea: l'ultima ipotesi è quella...

Bonus vacanza 2020 in Busta paga - i fondi in Legge di Bilancio : Bonus vacanza 2020 in busta paga, i fondi in Legge di Bilancio Il governo starebbe pensando a introdurre un nuovo Bonus per i lavoratori dipendenti in busta paga: si tratta del cosiddetto Bonus vacanza, all’esame per la Legge di Bilancio 2020, che consisterebbe di fatto in una sorta di nuova mensilità da erogare a luglio. L’importo dovrebbe essere di 240 euro, ovvero 20 euro al mese, nel 2020, per poi raddoppiare nel 2021, e arrivare dunque a ...