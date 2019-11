Brescia-Torino 0-4 | Serie A calcio 2019-2020 | i granata tornano a vincere con le

Brescia-Torino 0-4 - le pagelle di CalcioWeb : disastro Mateju - Belotti freddo [FOTO] : Brescia-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Il Toro sbanca nettamente a domicilio il Rigamonti e rende l’esordio di Grosso sulla panchina del Brescia un autentico disastro. Questo ha detto la prima gara del sabato della 12^ giornata di Serie A. Le doppiette di Belotti (su rigore) e Berenguer stendono i padroni di casa, in inferiorità numerica per oltre un tempo. Mazzarri ringrazia e respira, rilanciandosi dopo un periodo buio. ...

Serie A - 12° turno : Brescia-Torino 0-4 : 16.51 Via Corini,dentro Grosso, ma il Brescia non si scuote (1pt nelle ultime 7): al Rigamonti è 0-4 Toro,che riemerge dalle nebbie (non vinceva dal 26 settembre). Nessun tiro in porta delle Rondinelle in un 1°tempo che nasce male e prosegue peggio.Due rigori contro (mani Cistana, discutibile, e braccio Mateju) e doppio centro dal dischetto (17', 26') per Belotti.Al 41' lombardi in 10:già ammonito, Mateju rimedia il 2° giallo e viene espulso. ...

Risultati Serie A - 12^ giornata : si gioca Brescia-Torino - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – SI torna in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di regalare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si è aperto con la sfida per la salvezza tra Sassuolo e Bologna, partita anche sentitissima tra le due tifoSerie, finisce 3-1 grazie ad un super Caputo, tre punto d’oro per la squadra di De Zerbi. Sfide molto interessanti nella giornata di sabato, nel ...

Brescia-Torino - le formazioni ufficiali : Verdi con Belotti : Continua il programma valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi di classifica delle squadre. Nel primo match del sabato in campo Brescia e Torino, in campo due squadre che non stanno attraversando di certo un momento positivo. Il Brescia è reduce dalla brutta sconfitta contro il Verona che ha portato all’esonero del tecnico Corini, al suo posto Fabio Grosso, esordio per ...

Brescia-Torino - le probabili formazioni : Grosso torna a 4? Mazzarri ha trovato il sostituto di Baselli : Brescia-Torino, le probabili formazioni – Il primo match del sabato relativo alla 12^ giornata di Serie A è quello del Rigamonti tra Brescia e Torino. Non proprio positivi, anzi tutt’altro, i recenti periodi delle due compagini. In casa lombarda, la proprietà ha provveduto al cambio in panchina, sollevando Corini dall’incarico e sostituendolo con Grosso. Per quanto concerne i piemontesi, Mazzarri ha rischiato di ...