Brasile | D’Alema | ‘Lula finalmente libero | riprendere cammino democrazia’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Roma, 9 nov. (Adnkronos) – ‘Lula è. Dopo una lunga battaglia dei democratici brasiliani sostenuta dalla solidarietà internazionale, la Corte suprema brasiliana ha ritenuto illegittima la detenzione di un uomo non ancora condannato in via definitiva”. Lo afferma Massimo D’Alema, dopo la scarcerazione dell’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, che all’ex premier italiano ha inviato un video di ringraziamento per il sostegno, la solidarietà e l’impegno profusi in questi anni. “Questa detenzione illegittima -ricorda D’Alema- ha escluso Lula dalla lotta politica e da una contesa presidenziale che probabilmente avrebbe vinto. Rimane ora aperta la battaglia sul piano legale perché in appello venga cancellata la sentenza con la quale egli è stato condannato senza alcuna prova e a conclusione di un ...

