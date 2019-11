Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) Dire che sono di cattivo gusto, è poco. Iapparsi aper iniziativa del movimento di estrema destra Sudtiroler Freiheit sono una vera provocazione in una realtà dove i rapporti tra italiani e austriaci sono ancora conflittuali. Perché alle fermate degli autobus e di fronte all’ospedale sono stati affissiin lingua tedesca con la foto dei piedi di un cadavere steso sul tavolo di un obitorio. All’alluce sinistro è appeso un cartellino con la scritta: “Ilnonil. Alcune settimane fa c’era stata l’approvazione in consiglio regionale di una legge in cui la denominazione Alto Adige era stata sostituita da Sudtirol, a significare che la provincia autonoma è una appendice del Tirolo e non l’estrema terra a nord dell’Italia, ovvero la parte alta della vallata dell’Adige. Adesso Sudtiroler Freiheit ha ...

ercazzaronero : RT @fattoquotidiano: Bolzano,”il medico non sapeva il tedesco”: manifesti con cadaveri all’obitorio diffusi dal movimento di destra Sudtiro… - fattoquotidiano : Bolzano,”il medico non sapeva il tedesco”: manifesti con cadaveri all’obitorio diffusi dal movimento di destra Sudt… - Noovyis : (Bolzano,”il medico non sapeva il tedesco”: manifesti con cadaveri all’obitorio diffusi dal movimento di destra Sud… -