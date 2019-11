Bolsonaro attacca Lula | “Una canaglia | non dategli munizioni” Scarcerato l’ex capo dello

Papa : allarme Amazzonia - “no a nuovi colonialismi”. E attacca il governo Bolsonaro : Quando "senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture, non e' il fuoco di Dio, ma del mondo": Papa Francesco celebra in San Pietro la Santa Messa in occasione dell'apertura dell'Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la Regione Panamazzonica che si svolge in Vaticano fino al 27 ottobre, e mette in guardia la Chiesa "dall'avidita' dei nuovi colonialismi" e dal "fuoco divoratore" che divampa quando "si vogliono portare avanti ...