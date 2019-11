Bologna | Valente | ‘mai raptus può giustificare femminicidio’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Riguardo al rifiuto delle attenuanti generiche determinate da una presunta ‘tempesta emotiva’ mette in sicurezza un principio che è fondamentale per il contrasto alla violenza sulle donne: quello che non esista alcun ‘’ perun femminicidio, mai, in nessun caso”. Lo afferma la senatrice del Pd Valeria, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.“Gli stati emotivi e i turbamenti passionali -aggiunge- non possono essere presi in considerazione per diminuire le pene in questo tipo reati. La dignità e il rispetto per la vita di una donna esigono non solo mano ferma e massima severità nelle pene per i reati violenti ma soprattuto nessun tipo di giustificazione. Per fortuna questa cultura l’abbiamo definitivamente archiviata e lasciata ad un passato ...