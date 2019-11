Bologna Il sindaco ha consegnato il Nettuno d’Oro ad Adriana Lodi

Incidente Bologna A13 - famiglia spazzata via/ Sindaco di Schio "Giorno tristissimo" : Incidente Bologna , intera famiglia spazzata via sull'A13. Il Sindaco di Schio , provincia di Vicenza, ha commentato il tragico episodio

Infrastrutture : sindaco - 'firma De Micheli Passante Bologna ottima notizia' : Bologna, 29 ott. (AdnKronos) - "La firma del ministro De Micheli è un'ottima notizia lungo il percorso per trasformare in realtà, grazie anche al nostro tenace impegno, il Passante di Bologna. Per noi adesso la partita continua con l'obiettivo di decidere, nella sede della Conferenza dei servizi, co