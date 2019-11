Big match in Bundeliga | Bayern-Borussia in diretta su Sky

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2019-2020 : Big match Ragusa-Venezia - Schio attende Battipaglia : Importantissimo scontro al vertice nella sesta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Al Palaminardi va in scena la sfida tra Passalacqua Ragusa ed Umana Reyer Venezia. Si sfidano le due squadre imbattute in questo campionato: le siciliane si sono già imposte in questa stagione nel big match contro Schio, mentre le venete sono reduci dal derby vinto contro San Martino di Lupari. Proprio Schio e San Martino di Lupari inseguono ...

Volley - Serie A1 femminile 2019 - sesta giornata. Domani il Big match Novara-Conegliano. Firenze con Cuneo per continuare a stupire : Inizia la lunga rincorsa alla leadership in Serie A1, ammesso che si debba trattare di una corsa a due. L’Igor Gorgonzola Novara e l’Imoco Conegliano si erano lasciate a Berlino con le piemontesi trionfanti e con la Champions in mano e si ritrovano sei mesi dopo una di fronte all’altra per la prima di, è probabile, tante sfide stagionali, destinate ad assegnare i trofei più importanti, primo dei quali la Supercoppa fra una ...

NBA – Kawhi Leonard salta il Big match contro i Bucks : non è infortunato e scoppia la polemica : Kawhi Leonard non ha preso parte al big match contro i Milwaukee Bucks: un riposo precauzionale che non ha fatto felici i tifosi Nella notte italiana, i Clippers sono stati sconfitti dai Milwaukee Bucks di uno straordinario Giannis Antetokounmpo. Mentre gli ospiti hanno potuto contare sul leader greco, autore di 38 punti, 16 rimbalzi e 9 assist, fra le file dei Clippers si è sentita l’assenza di Kawhi Leonard. L’MVP delle ...

Risultati NBA – Harden si abbatte sugli Warriors - Antetokounmpo vince il Big match contro i Clippers : Sixers ko : James Harden trascina i Rockets al successo sugli Warriors, Antetokounmpo dominante nel match contro i Clippers, secondo ko consecutivo per i Sixers: i Risultati NBA della notte Notte NBA ricca di match che hanno tenuto compagnia ai nottambuli con tanto spettacolo e verdetti importanti. Gli Houston Rockets raccolgono il quinto successo stagionale superando i Golden State Warriors al Toyota Center.Nonostante le tante assenze di Golden State ...

Serie A - fra i Big match del 12° turno spiccano Inter-Verona - Parma-Roma e Juve-Milan : Il campionato italiano di Serie A è ormai giunto alla 12a giornata di andata, un turno che prevede diverse partite interessanti con in palio punti importanti per l'alta classifica. Di particolare importanza per la lotta scudetto saranno Juventus-Milan ed Inter-Verona, ma nella lunga marcia per l'accesso alla prossima Champions League spiccano anche le sfide Parma-Roma, Lazio-Lecce e Cagliari-Fiorentina. Tutte partite alle quali, al netto di ...

LIVE Milan-Lazio - Serie A calcio in DIRETTA : Big match alla Scala del Calcio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 I biancocelesti hanno perso contro SPAL ed Inter intanto, pareggiando nel derby romano: nelle ultime sfide, la squadra di Inzaghi ha svoltato, vincendo 2-1 a Firenze e 4-0 contro il Torino. 20.17 Giovedì la Lazio tornerà in campo europeo contro il Celtic, contro cui ha perso 2-1 a Glasgow: i biancocelesti sono al terzo posto con 3 punti, mentre il Cluj è al secondo posto. 20.15 Nel match ...

Big match in Serie B : Benevento-Empoli live su DAZN : Il programma odierno di Serie B si conclude con una sfida davvero interessante in ottica promozione: il Benevento attende al Vigorito l’Empoli in una sfida che, in caso di vittoria per una delle due, potrebbe dare un importante scossone in classifica. I campani sono al momento in testa alla classifica, mentre i toscani seguono a […] L'articolo Big match in Serie B: Benevento-Empoli live su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Roma-Napoli 0-0 diretta live - Big match d’alta quota : Roma-Napoli diretta live – Inizia con il botto la 10^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match grande partita tra Roma e Napoli che preannuncia grande spettacolo. La squadra giallorossa sta attraversando un ottimo momento e punta le zone altissime della classifica, la squadra di Fonseca ha vinto agevolmente nell’ultimo match contro l’Udinese con il risultato di 0-4. Momento altalenante per il Napoli che però ha ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Fiorentina-Milan il Big match - la Juventus sfida l’Hellas Verona nel 5° turno : Domani e domenica 3 novembre il quinto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A andrà in scena. Dopo la pausa e il match di Supercoppa Italiana tra Juventus e Fiorentina (premiante le bianconere 2-0), il torneo nazionale chiede spazio. Si riparte con Juve e Milan in vetta a punteggio pieno. Le bianconere, vincitrici del match citato al “Manuzzi” di Cesena, vorranno centrare i tre punti a Vinovo contro l’Hellas ...

Live Napoli-Atalanta - 10.a giornata di Serie A : Big match al 'San Paolo' : Napoli-Atalanta. Tra circa 2 ore allo stadio 'San Paolo' di Napoli scenderanno in campo il Napoli di Carlo Ancelotti e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, nell'anticipo delle ore 19 della 10.a giornata del campionato di Serie A, alle ore 21 si giocheranno altri 6 match e spiccano in modo particolare Lazio-Torino e Udinese-Roma con la Juventus impegnata in casa contro il Genoa, domani chiude Milan-Spal. Il Napoli è in un momento complicato della ...

RISULTATI SERIE D - CLASSIFICHE/ Big match per il Cartigliano - live score gironi : RISULTATI SERIE D: live score delle partite, in programma oggi 30 ottobre 2019, e CLASSIFICHE aggiornate dei gironi A, B, C.

Calcio - decima giornata Serie A 2019-2020 : turno infrasettimanale col Big match Napoli-Atalanta - impegni agevoli per Juventus e Inter : Il Campionato di Serie A 2019-2020 non si ferma e si appresta ad affrontare il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del girone d’andata. Il programma si apre domani, martedì 29 ottobre, con i primi due anticipi Parma-Verona (ore 19) e Brescia-Inter (ore 21). Allo stadio Tardini i padroni di casa ducali provano a dare continuità ai recenti risultati positivi andando a caccia della quarta vittoria consecutiva davanti al ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Cortina si aggiudica il Big match in casa di Ritten - successi per Valpusteria - Asiago - Fassa e Gherdeina - cade Vipiteno : L’Alps League, torneo europeo di Hockey su ghiaccio è giunta alla undicesima giornata della stagione 2019-2020: si sono disputate questa sera la bellezza di nove partite, con impegnate sette squadre italiane. Valpusteria trionfa in casa dello Zeller Eisbaren per 3-1 e mantiene la vetta della classifica, insidiata da Cortina che si aggiudica il derby italiano d’alta quota sul campo del Ritten con il medesimo risultato. successi ...