Berlusconi | “Milan? Penso solo al Monza Sogno di portarlo in A”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Milano Finanza riporta alcune dichiarazioni di Silvio. L’ex patron del Milan smentisce le voci che lo vorrebbero interessato a tornare al rossonero. Queste le sue parole: “Riaccendere un amore è un po’ come riaccendere una sigaretta: il tabacco si invelenisce; e così anche l’amore. Oraalche mi sta dando enormi soddisfazioni. Ilin A, sarebbe fantastico”. L'articolo: “Milan?aldiin A” ilNapolista.

