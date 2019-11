Berlino | le celebrazioni a 30 anni dalla caduta del Muro Merkel | Non

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) Con l’arrivo al palazzo presidenziale Bellevue dei capi di Stato di Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia, sono iniziate nella capitale tedesca leper il trentennale delladelle quali includono stasera un grande spettacolo di musica, immagini e musica.I presidenti dei Paesi dell’allora blocco comunista sbriciolatosi dopo la barriera di, visiteranno il Memoriale delche conserva impianti di confine e dove è in programma fra l’altro un discorso del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e una commemorazione con la cancelliera Angelanella Cappella della riconciliazione.Lo spettacolo - definito “crossmediale” perché composto da musica, video, recitazione, giochi di luci e racconti di testimoni dell’epoca - comincerà alle 18 e si svolgerà alle spalle della Porta di ...

