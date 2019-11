Be Sport | nuove prospettive europee su sport e innovazione

Fossil Sport è disponibile in sei nuove colorazioni a un prezzo scontato in Italia : Fossil ha introdotto una nuova serie di colorazioni per il proprio Fossil Sport, il primo smartwatch della compagnia texana a usare il chip Snapdragon Wear 3100. L'articolo Fossil Sport è disponibile in sei nuove colorazioni a un prezzo scontato in Italia proviene da TuttoAndroid.

Werewolf : The Apocalypse - Earthblood in nuove immagini e diversi dettagli che ci traSportano nel World of Darkness : Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è uno dei videogiochi principali presentati alla PDXCon. Patch, Game Director di Cyanide, ha introdotto i fan del gioco di ruolo carta-e-penna a tutta una serie di novità sul progetto, che arriverà nell'estate del 2020. Dopo il trailer mostratovi nella giornata di ieri ecco nuove immagini e alcuni dettagli cortesia del comunicato ufficiale condiviso da Bigben Interactive.In un primissimo trailer mostrato sul ...

L’Ue stanzia 117 milioni per il traSporto sostenibile : “Nuove infrastrutture - più sicure e intelligenti” : L’Unione europea ha deciso di investire più di 117 milioni di euro in 39 progetti chiave dedicati al trasporto, che contribuiranno a stabilire connessioni mancanti in tutto il continente, con particolare attenzione alle infrastrutture sostenibili. Lo si legge in una nota ufficiale della Commissione europea. I progetti hanno come obiettivo quello di ridurre il rumore generato dai treni merci, sviluppare e migliorare i collegamenti ...