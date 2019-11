Basket femminile | 6a giornata Serie A1 2019-2020 | Ragusa domina Venezia ed è sola in

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) La Passalacquaè in testa alla classifica in solitaria dopo la sesta. Le siciliane hannoto il big match di questo turno diA1 contro la Reyer, imponendosi per 83-60 al termine di una partita cheha fatto sua nel secondo tempo (parziale complessivo di 46-28). Grande prestazione di Dearica Marie Hamby, che ha chiuso con 34 punti a referto. Per la Passalacqua ottima anche la partita di Ashley Walker, autrice di 24 punti, mentre persolo tre giocatrici sono andate in doppia cifra (Steinberga migliore con 11 punti).che perde la vetta e viene raggiunta in classifica da Famila Schio e Fila San Martino di Lupari. Le campionesse d’Italia in carica hannoto contro il fanalino di coda Battipaglia per 63-47, mentre la Fila ha sbancato nettamente il campo della Use Scotti Rosa Empoli per 83-52. A caccia del trenino al secondo ...

