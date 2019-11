Balotelli a Douglas Costa | ' Fratello | ma quanto sei forte? Mamma mia'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 9 novembre 2019) La settimana delle coppe europee è stata sicuramente agrodolce per le squadre italiane: se da una parte la Juventus ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions e l'Atalanta e Napoli hanno pareggiato rispettivamente contro il Manchester City e il Salisburgo, dall'altra abbiamo assistito alle sconfitte dell'Inter in Champions League e della Lazio e della Roma in Europa League. Proprio in casa Juventus gran parte dei media hanno esaltato il centrocampista offensivo brasiliano, autore della grande giocata e del gol che ha permesso ai bianconeri di ottenere la vittoria contro il Lokomotiv Mosca, qualificandosi matematicamente agli ottavi della massima competizione europea. Una giocata, quella del brasiliano, esaltata non solo dai media ma anche da alcuni 'colleghi': su tutti è spiccato su Instagram il post della punta del Brescia Mario, che si è ...

