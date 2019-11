Bake Off Italia 2019 | torte in forno con Renato

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 9 novembre 2019)Ardovino L’undicesima puntata diOffha riservato diverse sorprese. La prima e più bella è stato il ritorno in video diArdovino, che diversi anni fa spopolò su Real Time con il suo programmain Corso con: il cake designer è arrivato sotto il tendone per aiutare i concorrenti a migliorare nell’arte della decorazione, nella quale quest’anno si sono rivelati più carenti del solito.Off: crisi per Hasnaa e Antonio Sempre gentile, calmo, sorridente,è stato un quarto giudice molto generoso, che ha aiutato ed incoraggiato gli aspiranti pasticceri. Ma il clima “zuccheroso” da lui creato è stato bilanciato da momenti molto tesi, che hanno visto in grande difficoltà due dei favoriti per la vittoria, che si sono lasciati andare alle lacrime. Hasnaa, che ha fallito la prova creativa, non ha incassato bene ...

GiuliaEpi : Ragazzi ho bisogno di aiuto: mi sono spariti dalla tv i canali Tv8 e Real Time, ho già sincronizzato due volte e no… - jiminvpromise : @_dionysus2712 tu mentre aspettavi bake off vs tu che ti sei svegliata quando era finito ?? - itsoktobemarty : RT @NessaMingo: Comunque vorrei dire che il sogno di stanotte è oro colato Ero una concorrente di Bake Off e come giudice avevo SEVERUS PI… -