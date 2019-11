ATTACCO ALLA NATO Macron sfida gli Usa e azzera l' Italia

F1 - Toto Wolff : “È disgustoso che qualcuno barasse prima della direttiva FIA”. ATTACCO ALLA Ferrari? : La power unit della Ferrari è al centro dell’attenzione in questo finale di stagione del Mondiale F1, le eccellenti prestazioni offerte dalle Rosse al ritorno dalle vacanze (soprattutto in qualifica, sei pole position consecutive) hanno messo in crisi gli avversari e sono arrivate accuse riguardo alla regolarità dei motori del Cavallino Rampante. Il fronto d’Attacco è capitanato dalla Red Bull con Max Verstappen che si è lanciato in ...

F1 - Toto Wolff : “È disgustoso che qualcuno barava prima della direttiva FIA”. ATTACCO ALLA Ferrari? : La power unit della Ferrari è al centro dell’attenzione in questo finale di stagione del Mondiale F1, le eccellenti prestazioni offerte dalle Rosse al ritorno dalle vacanze (soprattutto in qualifica, sei pole position consecutive) hanno messo in crisi gli avversari e sono arrivate accuse riguardo alla regolarità dei motori del Cavallino Rampante. Il fronto d’Attacco è capitanato dalla Red Bull con Max Verstappen che si è lanciato in ...

Cori razzisti a Balotelli - Salvini difende Verona : “ATTACCO strumentale alla città - nessuno però parla degli accoltellati a Roma” : Il leader della Lega è tornato a parlare dei Cori razzisti rivolti a Balotelli, intervenendo a favore della città di Verona Matteo Salvini si è preso a cuore la questione relativa ai Cori razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia, tornando a parlare di questo episodio al suo arrivo oggi a Fieracavalli. Claudio Martinelli/LaPresse Il leader della Lega ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda, sottolineando ...

Borussia Dortmund-Inter - ATTACCO frontale di Conte alla società : “mi dicono di sorridere in tv - ma mi sono scocciato” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Borussia Dortmund, attaccando duramente la società La sconfitta subita contro il Borussia Dortmund ha mandato Antonio Conte su tutte le furie, l’allenatore dell’Inter infatti si è scagliato duramente contro la propria società, colpevole di non aver programmato bene la stagione. AFP/LaPresse Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il manager ...

Calciomercato - 100 milioni dalla Juventus per il colpaccio in ATTACCO : scambio con il Psg - duello Spal-Samp e Torino-Fiorentina : Continuano a muoversi sul Calciomercato i club del campionato di Serie A ma non solo tante novità che riguardano i club esteri in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. I club non hanno intenzione di farsi trovare impreparati e quindi provano ad anticipare i tempi, ecco tutte le trattative delle ultime ore. Juventus – Un colpo da 100 milioni di euro. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra molto ...

Cori contro Balotelli : la posizione dell’Hellas e l’ATTACCO dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Verona : Non si placano le polemiche dopo la sfida di campionato tra Verona e Brescia, nel mirino Cori razzisti all’indirizzo di Mario Balotelli, nelle ultime ore sono arrivate altre reazioni dopo la decisione di chiudere il settore. “Noi siamo i primi a volere chiarezza su come ci si deve comportare. Sul razzismo siamo i primi a non volere che accadano certe cose. Le decisioni le abbiamo prese proprio perché siamo convinti di fare le ...

“Non esiste”. Valentina Dallari contro Giulia De Lellis. Un ATTACCO durissimo : Il programma di Italia 1, ‘Le Iene’, ha mandato in onda ieri un vecchio servizio realizzato su Giulia De Lellis, la quale fu bersagliata per alcune affermazioni sulle donne non magre. Disse infatti: “Le donne curvy non sono un bel vedere”. Anche se poi cercò di fare un dietrofront: “Preferisco la donna magra. Io, però, non ho insultato le donne grasse. Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, io le rispetto assolutamente”. E al ...

NCIS Los Angeles 10/ Anticipazioni 8 e 1 novembre : l'ATTACCO ALLA Navy Seal : NCIS Los Angeles 10, Anticipazioni 9 e 1 novembre 2019, in prima TV su Rai 2. Sam promette di adoperarsi per arrestare un sospettato.

«È un ATTACCO ALLA mia persona». Ancelotti è lo straniero del calcio italiano : Lo sdoganamento è arrivato domenica sera, nel salottino di Sky. Quando Fabio Caressa, con mille distinguo e trecento mani avanti, l’aveva buttata lì: “Eh ma Ancelotti ha portato il Napoli ai tempi di Benitez”. Che poi è l’ultimo che a Napoli ha vinto qualcosa e ha costruito una squadra che ha retto sei anni. Ma sono quisquilie. Quel che accomuna Benitez e Ancelotti è la loro estraneità, come ben descritto da Raniero ...

Ancelotti : “Sono deluso! Un ATTACCO ALLA mia serenità e alla società. Ho detto a Giacomelli di farsi delle domande e mi ha buttato fuori!” : Carlo Ancelotti a Sky Sport dopo Napoli-Atalanta sulle polemiche in campo e l’espulsione ricevuta Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto ha dichiarato: “Qui c’è un chiaro disinteresse del difensore alla palla. Va direttamente sul giocatore, poi dopo al VAR parlano di gomito. Ma quale gomito? Ormai siamo arbitrati dal VAR, è una decisione loro. Il fotogramma? MA questo è ...

GdS su SPAL-Napoli : Manolas ancora out. In ATTACCO spazio alla coppia Milik-Mertens : L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte tattiche di mister Ancelotti in occasione della sfida di domani a Ferrara contro la Spal. Manolas è ancora out mentre Milik, assente nella gara di Champions League contro il Salisburgo, dovrebbe giocare titolare in attacco. Domani pomeriggio alle ore 15:00, il Napoli di Ancelotti sarà impegnato in trasferta a Ferrara contro la SPAL nella gara valevole ...

Trump ha annunciato la cancellazione della sanzioni imposte alla Turchia dopo l’ATTACCO in Siria contro i curdi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che cancellerà le sanzioni che erano state imposte alla Turchia dopo l’attacco in Siria contro i curdi. Poco prima Trump aveva lodato su Twitter l’accordo raggiunto per il controllo dell’area lungo

Live – Non è la d'Urso, Selvaggia Lucarelli attacca duramente Barbara d'Urso Selvaggia Lucarelli ha pubblicato di recente una critica pesantissima ai programmi di Barbara d'Urso e alla conduttrice stessa commentando una serie di video presi dalle sue trasmissioni che proprio non ha gradito; la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra essere stato