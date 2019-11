ATP Finals 2019 | nessun italiano ha mai vinto una partita nell’ultimo torneo dell’anno

ATP Next Gen Finals 2019 – Sinner pronto alla sfida con De Minaur : “sbaglia poco - ecco come mi preparerò” : Il tennista italiano ha parlato dell’avversario che troverà in finale, un giocatore solido capace di vincere già 3 titoli ATP La vittoria ottenuta contro Kecmanovic ha spalancato a Jannik Sinner le porte della finale della Next Gen 2019, dove affronterà il temibile Alex De Minaur. L’australiano quest’anno ha già vinto 3 titoli ATP, dunque non sarà un cliente facile per l’azzurro. Niente paura però, Sinner sa come ...

ATP Finals 2019 : la storia del torneo - numeri - statistiche e curiosità : Quella di quest’anno sarà la cinquantesima edizione dell’atto conclusivo dell’annata del tennis maschile, attualmente denominato ATP Finals. Fu disputato per la prima volta nel 1970 a Tokyo e vinse lo statunitense Stan Smith, fino al 1989 si chiamava Masters Grand Prix, per tutti gli appassionati semplicemente Masters, fino al 1984 in concorrenza quasi ininterrotta col circuito parallelo e rivale del WCT, e dopo i primi anni in cui la sede ...

ATP Finals 2019 : chi sarà n.1 al mondo tra Rafael Nadal e Novak Djokovic? Tutte le possibili combinazioni : Si avvicina l’ultimo appuntamento del 2019 del circuito maggiore maschile, le ATP Finals di Londra, coi migliori otto giocatori dell’anno, e il numero 1 del mondo è ancora in bilico. Rafael Nadal ha infatti superato Novak Djokovic in vetta alla classifica mondiale dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy ma ci sono alcune possibilità, non molte per la verità, che il serbo possa operare il controsorpasso nei confronti del maiorchino. Le possibilità ...

ATP Finals 2019 : il regolamento e cosa succede in caso di parità in classifica nei gironi. La guida completa : Dal 10 al 17 novembre, le ATP Finals 2019 di tennis andranno in scena. Nella O2 Arena di Londra, i migliori otto giocatori del mondo si confronteranno in un torneo sempre molto affascinante e, a 41 anni di distanza, ci sarà un italiano. Si tratta di Matteo Berrettini che, protagonista di un’annata da incorniciare, è riuscito a portare a termine una scalata incredibile, conquistando sul filo di lana il pass per questo evento. La formula del ...

ATP Finals 2019 : i gironi ai raggi X. Nadal non ha mai vinto - Federer recordman di vittorie. Berrettini tra i tre esordienti : L’analisi completa dei due gironi delle ATP Finals 2019. Tutto sugli otto partecipanti. GRUPPO ANDRE AGASSI Rafael Nadal (Spa): Vittorie/sconfitte: 16-13 Migliori risultati: finalista nel 2010 e nel 2013 Si è sempre qualificato dal 2005 al 2019, ma ha rinunciato nel 2005, 2008, 2012, 2014, 2016. La maledizione del Masters di fine anno. Lo spagnolo non ha mai iscritto il suo nome nell’albo d’oro delle ATP Finals, arrivando solo ...

ATP Finals 2019 - Berrettini-Djokovic : canale tv - orario - streaming e programma (domenica 10 novembre) : Domani 10 novembre, alle ore 15.00, Matteo Berrettini inizierà la sua prima avventura nelle ATP Finals 2019 di tennis. L’azzurro, grande rivelazione del circuito, scenderà sul campo della O2 Arena di Londra con il n.2 del mondo Novak Djokovic, in un match che ha i crismi dell’impresa impossibile. Il romano, al debutto in questa competizione, non ha mai affrontato Nole e non ha riferimenti in campo su come affrontare il campione ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : JANNIK SINNER DA CAPOGIRO! L’azzurro batte Kecmanovic e vola in finale : JANNIK SINNER è in finale alle Next Gen Atp Finals 2019. L’altoatesino è il primo italiano a raggiungere questo traguardo dopo aver sconfitto in quattro set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 60 del mondo, in rimonta con il punteggio di 2-4 4-1 4-2 4-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Ennesima grandissima prestazione da parte di SINNER, che ora in finale si giocherà il titolo con l’australiano Alex De Minaur, che ha ...

ATP Next Gen Finals 2019 – Rimonta da sogno - Jannik Sinner è in finale! Kecmanovic si arrende al quarto set : Jannik Sinner raggiunge la finale dell’ATP Next Gen Finals 2019: il tennista italiano supera Miomir Kecmanovic al quarto set Sospinto dal tifo del pubblico di casa Jannik Sinner raggiunge la finale delle Next Gen ATP Finals, il torneo in corso di svolgimento a Milano che raccoglie i più interessanti prospetti del tennis del domani. Si ha la sensazione però che il ‘domani’ di Sinner sia alquanto vicino. Il giovane tennista altoatesino ...

ATP Next Gen Finals 2019 – De Minaur è il primo finalista : Tiafoe sconfitto in 4 set : Alex De Minaur è il primo finalista delle ATP Next Gen Finals 2019: il tennista australiano supera in 4 set Frances Tiafoe La prima semifinale delle ATP Next Gen Finals 2019 ha dato il suo verdetto: a giocarsi la vittoria finale sarà Alex De Minaur (18 ATP). Il giovane cestista australiano ha avuto la meglio sull’americano Frances Tiafoe (numero 47 ATP) dopo 1 ora e 16 minuti di gioco. Avanti 4-2 / 4-1 nei primi due set, De Minaur ha ...

Berrettini underdog alle ATP Finals : Snai paga a 40 la sua vittoria : I bookmaker non credono alla favola Berrettini. alle Atp Finals di Londra il tennista azzurro è il meno favorito, quotato addirittura a 40 da Snai. Cioé: giocando 1 euro sulla vittoria del titolo di “Maestro” del romano se ne vincerebbero 40. Berrettini si è qualificato al torneo che chiude la stagione del tennis come ottavo tra i top 8 della “race” 2019, e sfiderà Novak Djokovic, Roger Federer e Dominic Thiem nel girone ...

ATP Finals – Berrettini verso il grande evento londinese : “mesi fa non ci speravo neppure di essere qui” : Berrettini pronto per lo spettacolo delle ATP Finals: le sensazioni dell’azzurro alla vigilia dell’esordio con Djokovic Manca sempre meno per lo spettacolo delle ATP Finals: a Londra scenderà in campo anche l’italiano Matteo Berrettini, numero 8 del ranking mondiale, che esordirà domenica 10, alle 15.00, contro Djokovic. Un’emozione incredibile per il 23enne romano: “non mi aspettavo di arrivare fin qui ...

ATP Finals 2019 - Rafael Nadal ottimista : “Il mio obiettivo è essere in campo - seguo il protocollo dei medici” : Rafael Nadal non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua effettiva partecipazione alle ATP Finals 2019, il torneo di fine stagione che andrà in scena alla O2 Arena di Londra dal 10 al 17 novembre. Lo spagnolo è infatti vittima di una lesione agli addominali patita settimana scorsa a Parigi Bercy ma professa ottimismo alla vigilia del suo match d’esordio in programma lunedì contro il tedesco Alexander Zverev. Il maiorchino, attuale numero 1 del ...

Berrettini-Djokovic - ATP Finals 2019 : data - programma - orario e tv : Matteo Berrettini affronterà Novak Djokovic nel match d’apertura delle ATP Finals 2019, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti al mondo. Il romano si è qualificato per questa kermesse che va in scena alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna) grazie all’ottavo posto nella classifica dell’anno solare ed esordirà contro il fuoriclasse serbo, numero 1 del ranking ATP fino alla scorsa settimana. Il 23enne ha ...