Atletica | Alex Schwazer ricomincia gli allenamenti sognando Tokyo 2020

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019)torna ad allenarsi con un sogno molto preciso in testa: l’Olimpiade di. Il marciatore azzurro, campione olimpico sui 50 km a Pechino 2008, è attualmente squalificato fino al 2024 ma ha deciso di cominciare a preparare l’appuntamento a Cinque Cerchi giapponese dell’anno prossimo nella speranza di un esito positivo dei procedimenti in corso, come spiegato dal suo allenatore Alessandro Donati. Il tecnico ha infatti dichiarato all’ANSA: “è innocente e si riallena per comunicare a tutti che è naturalmente forte, per tenere accesa una speranza di tornare alle gare, non intende provocare nessuno“. L’atleta altoatesino classe 1984, il quale ha annunciato il ritiro nel 2016 dopo essere stato squalificato per 8 anni a causa di una vicenda doping molto controversa che ha ancora strascichi giudiziari. Gerhard Brandstaetter, ...

SecolodItalia1 : Atletica, a Tokyo 2020 la rivincita del marciatore italiano Alex Schwazer. “Io innocente, è un incubo”… - MediasetTgcom24 : Atletica, Alex Schwazer torna ad allenarsi #AlexSchwazer - sportface2016 : Alex #Schwazer torna ad allenarsi | Il sogno è #Tokyo2020 -