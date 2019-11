Astronomia | sorprendente ‘murales’ di radiogalassie

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 9 novembre 2019) In un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics, un team di ricercatori guidato da Barbara Balmaverde dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Torino, ha esplorato con un dettaglio senza precedenti la distribuzione e la cinematica del gas ionizzato in un campione di 20, ovvero galassie che presentano una intensa emissione di onde radio. Queste sorgenti - spiega l'Inaf - sono tra i nuclei galattici attivi (AGN) più potenti e con i buchi neri più massicci trovati finora, spesso ospitati al centro di ambienti molto densi, ricchi di gas e di altre galassie vicine. I dati sono stati raccolti nell'ambito del progetto MURALES (MUse RAdio Loud Emission lines Snapshot) per lo studio dell'interazione tra il getto relativistico prodotto dal buco nero supermassiccio al centro di ognuna di queste galassie e il gas circostante, mappando il gas ...

ilfogliettone : Astronomia, un sorprendente 'murales' di radiogalassie - - lillydessi : Astronomia, un sorprendente 'murales' di radiogalassie -